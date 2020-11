Sós Csaba: Katinka a legmélyebb gödörből is vissza tudott térni

„Mindenképpen méltányolandó, hogy egy ilyen profi versenyző vállalta a fő számait, ez is mutatja, hogy nem bujkál, kíváncsi ő is arra, hogy mi a realitás. Katinka magatartása ismét példaértékű, megjegyzem, van olyan magyar válogatott úszó, akit én egész évben nem láttam versenyezni, Katkát viszont többször is, még akkor is, ha pontosan látjuk, hogy nem tart ott, ahol korábban” - fejtette ki Sós Csaba.

A kapitány hozzátette, hogy a háromszoros olimpiai bajnok felkészülésében a sorozatversenyzés fontos elem, így őt még hátrányosabban érintette a járvány elleni védekezés alatt a viadalok törlése.

„Le fogja szűrni a konzekvenciát, és ennek megfelelően fogja irányítani az olimpiáig a felkészülését”- jegyezte meg.

Sós Csaba hozzátette, hogy Hosszú Katinka dönt arról is, mennyit dolgozik együtt technikai edzőjével, Nagy Józseffel, ő azonban változatlanul bízik a sportolóban és a mesterében is.

„Nem féltem Katinkát. Sokszor bizonyította, hogy a legmélyebb gödörből is vissza tudott jönni a csúcsra, ha pedig a csúcsra ért, sokáig ott tudott maradni. Nekem semmi okom nincs másra, mint hogy higgyek benne, és egyébként ez így is van. Ő ezt kiérdemelte a magatartásával és az eddigi teljesítményével. Az edzőjével természetesen átbeszélik a felkészülés és az ISL-sorozat tanulságait, ugyanakkor eddig úgy tűnik, hogy harmonikus az együttműködése a két sportembernek, ráadásul mind a ketten voltak már a csúcson, úgyhogy továbbra is bízom bennük” - jelentette ki Sós Csaba.

A teljes beszélgetést csütörtökön, az InfoRádió (FM 88.1) 19 óra 30 perckor kezdődő Vegyesúszás című műsorában hallhatják. Sós Csaba részletesen beszél Milák Kristófról, Cseh Lászlóról, az ISL-szériáról és a decemberi kaposvári országos bajnokságról is.



Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd