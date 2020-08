Sós Csaba: Shane Tusup tanítványának nem lesz könnyű bekerülni az olimpiai csapatba

Shane Tusup mindig valahogy fókuszba került az elmúlt években. Amikor Hosszú Katinka edző-férje volt, akkor azért, amikor szétmentek, akkor azért, az utóbbi szűk egy évben már Szilágyi Liliánával dolgozott, és úgy tűnik, ez utóbbi kapcsolat stabilabb annál, mint amire sokan számítottak; de Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya ezzel kapcsolatban az InfoRádió Aréna című műsorának stúdiójában azt mondta: "várjuk meg a végét".

"Shane Tusup-jelenségről most már lehet beszélni. A történtek a nyilvánosság előtt zajlottak, az,

ami meg most történik, az nem hír sehol, hogy normálisan beszél, viselkedik, köszön mindenkinek,

mert most ez a helyzet. Jelenleg egy másik Shane Tusup dolgozik az uszodában, mint akit a közvélemény ismer. Ugyanolyan edző, mint mások. Próbál idomulni, beilleszkedni, ez elsősorban emberileg pozitív, szakmailag ugyanis soha nem volt egy lusta ember. A módszerein lehet vitatkozni, de azért ez az ember dolgozik, és az ilyen embereknek a sportágban megvan mindig a becsülete" - fogalmazott Sós Csaba.

Szilágyi Liliána személyében pedig - mint nyomatékosította - válogatott versenyzője van, és egy egészen új utat járnak, ami "nem tűnik könnyűnek".

"Ha ellene akarok valamit felhozni: ő akkor kapcsolódott be a történetbe, amikor már világbajnok volt Hosszú Katinka, de azt azért hozzá kell tenni mindig, ahhoz, hogy valaki az olimpiára úgy készítsen fel egy esélyes versenyzőt, hogy az ott legyen csúcsformában és nyerjen is, az egy ritka edzői bravúr, és ezt Shane Tusup letette az asztalra" - folytatta. Reméli ugyanakkor, hogy az edző stílusa így fog maradni később is.

Arra a felvetésre, hogy Shane Tusup "motivációs edzőnek" tartja magát, nem úszóedzőnek, a kapitány úgy reagált: "ez jól hangzik, de

próbáljon engem motiválni, hogy én nyerjem meg az olimpiát...

szóval azért ehhez még sok minden kell. A magyar úszók eddig sem arról voltak híresek, hogy szívbajosak voltak".

És még valamit: a "játék" ott kezdődne Shane Tusup esetében is, hogy megismétli korábbi, Katinkával végrehajtott teljesítményét.

"Széchy Tamás vagy Kiss László esetében is igaz volt, hogy a régi teljesítményét meg tudta ismételni, sikereit több generációval el tudta érni, ez még nincs meg Shane Tusupnál. De ezt nem negatívumként mondom."

Még azt is megjegyezte, hogy

Szilágyi Liliánának nem lesz könnyű bekerülnie az olimpiai csapatba,

de nem Shane Tusup miatt, hanem mert a 200 pillangón világbajnok Kapás Boglárka is "csak" a második, első Hosszú Katinka, és ugye számonként két versenyző indulhat egy nemzetből.

"És akkor még ott van a többi versenytárs, Jakabos Zsuzsanna, Berecz Blanka, vagy Fábián Bettina. Vannak még olyanok, akik követelik a helyet a csapatban. A válogatási elveket pedig már korábban egyértelművé tettük."

