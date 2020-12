Nem csak a járványhelyzet forgatja fel az úszó országos bajnokság mezőnyét

A hagyományoktól eltérve külföldi versenyzők nélkül rendezik meg jövő keddtől Kaposváron az országos úszóbajnokságot, bár eredetileg nem így tervezték. Wladár Sándor, a magyar szövetség elnöke az InfoRádióban elmondta, az eseményen a szinte teljes hazai élmezőny mellett sok fiatal tehetség is bizonyíthatja felkészültségét, Szilágyi Liliána viszont - korábbi bejelentésének megfelelően - már ezen a versenyen sem indul.

"Amikor láttuk a beérkező nevezéseket, láttuk, hogy az bőven meghaladja az ötszáz főt, ezt követően döntöttünk úgy, hogy a külföldi országok sportolóinak jelentkezését elutasítjuk. Viszont úgymond felversenyzés is van, serdülő vagy ifi versenyzők is indulhatnak az ob-n. De kellett húznunk egy határt a létszámkorlát miatt" - részletezte Wladár Sándor, aki kíváncsi rá, hogy az elmúlt hónapok járvánnyal terhelt időszaka milyen nyomot hagyott a versenyzőkön.

Sós Csaba szövetségi kapitány korábban az InfoRádióban úgy fogalmazott, hogy az ob "kijózanító" lesz ebből a szempontból, különösen azok tekintetében, akik az ISL most zárult versenyében nem mérhették fel a szintjüket.

Erre reagálva Wladár Sándor úgy gondolkodik, "várjuk meg, mit hoz az ob".

"Az elmúlt időszakban a junior és serdülő országos bajnokságon Szabó-Feltóthy Eszter, Kós Hubert vagy Mihályvári-Farkas Viktória is kiválóan szerepelt, az élversenyzők pedig minden, de

minden támogatást megkaptak, covid ide vagy oda.

Az kétségkívül nehézség - akár Hosszú Katinka kapcsán is -, hogy amihez a versenyző hozzá van szokva, hogy kéthetente versenyez, és abból építi magát, ezek a lehetőségek nem voltak meg. De ez egy adottság, nem tudunk vele mit kezdeni. Ugyanakkor a megmérettetés lehetőség arra is, hogy olimpiai szinteket teljesítsenek, és az olimpiai csapatunkat bővítsék a versenyzők" - mutatott rá a "félig tele pohárra" is az úszóelnök.

Szilágyi Liliána döntése viszont - mely szerint a tokiói olimpiáig már nem ugrik medencébe versenyen - abszolút meglepte azok után is, hogy

"számos kommunikáció volt Liluval az elmúlt időszakban".

"A Magyar Úszó Szövetség biztosította a felkészülési lehetőségét, és ő maga is örült ennek a helyzetnek. Ezért is lepett meg a hír, de a versenyzőre való tekintettel egyéb információt nem szeretnék adni erről."

