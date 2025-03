Kifogytak az ukránok a legfélelmetesebb fegyverükből

Ukrajna valószínűleg elhasználta összes nagy hatótávolságú ATACMS (Army Tactical Missile System) ballisztikus rakétáját - közölte az Associated Press amerikai hírügynökség amerikai és ukrán tisztségviselőre hivatkozva. Előbbi elmondása szerint az Egyesült Államok összesen kevesebb mint 40 ilyen rakétát biztosított Ukrajnának, és ezek január végére elfogytak - írja a Portfolio.

Vezető amerikai védelmi tisztségviselők, köztük Lloyd Austin korábbi védelmi miniszter is hangsúlyozták korábban, hogy csak korlátozott számú ATACMS szállítására került sor, mivel az USA és a NATO-szövetségesek más fegyverrendszereket tartottak fontosabbnak a harcokban.

? "ATACMS"

The U.S. secretly transferred ATACMS operational tactical missiles to Ukraine in March, and they were used twice against Russian targets



Politico

pic.twitter.com/Icp2imXnYJ