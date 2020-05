Új tervek a BL és az Európa-liga befejezésére

A Goal értesülése szerint az európai szövetség célja, hogy először fejeződjenek be az egyes országok országos bajnokságai, majd ezután összpontosítanának a nemzetközi kupákra.

Úgy tűnik, hogy bár ez még nem hivatalos: az UEFA be kívánja fejezni a nyolcaddöntőket, majd a negyeddöntőkből a fennmaradó mérkőzéseket egyetlen mérkőzésen döntené el. Erről várhatóan június 17-én hoznának döntést.

A madridi AS arról számolt be, hogy mindkét sorozatban él az a terv, hogy az elődöntőt és a döntőt „Final Four formátumban” fejezzék be, semleges stadionban. Más források szerint Isztambul szívesen visszaadná a BL-döntő rendezési jogát, amennyiben a város arra kényszerül, hogy a találkozót – és esetleg az elődöntőket – zárt kapuk mögött rendezze meg.

Nyitókép: Pavel Golovkin