Mats Wilander Roger Federer pártjára állt

Az ötvenöt éves Wilander, aki az utóbbi években az Eurosport tekintélyes kommentátoraként dolgozik, azt mondta: „Az igazság az, bármennyire utálom is mondani, hogy egy vagy két év alatt elveszítjük minden idők legnagyobb játékosát, amikor Roger visszavonul.

Van egy új generációnk a férfiak és nők között is, amelynek tagjai igazán izgalmasak, nagyszerű sportolók, kitűnő a hozzáállásuk, de kissé kevesebb jut nekik a reflektorfényből, míg Federer, Rafa Nadal és Novak Djokovics játszanak”

Wilander úgy véli: „A koronavírus-járvány nagy lehetőség arra, hogy újra formáljuk a tenisz képét. Federer, Nadal és Djokovics áll a reflektorfényben, de a fiatalokra is szükségünk van, és több közös versennyel ők jobban az előtérbe kerülnének. A mindkét nem számára párhuzamosan kiírt tornák révén egyszerűsödnének a tévés közvetítési és a szponzori szerződések is. Jelenleg a nézőknek két külön helyre kell fizetniük, ha ugyanarról a versenyről férfi és női meccseket is látni akarnak”

Wilander mindenképpen fontosnak tartaná a nyitást a fiatal szurkolójuk felé, mert – mint megállapította – „a teniszrajongók átlagéletkora ötven esztendő felett van.”

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain