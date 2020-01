Bejelentette visszavonulását a magyar kézilabda-válogatott kulcsembere

Korábban már biztossá vált, hogy Kari Aalvik Grimsbö a szezon végén befejezi pályafutását, valamint, hogy Laura Glauser és Silje Solberg is Győrbe érkezik, most pedig Amandine Leynaud és Kiss Éva szerződése vált véglegessé.

„Éva egy fantasztikus sportember, nagyon sokat tanulhat tőle minden sportoló. A munka iránti alázatával, valamint teljesítményével példaként állítható a jövő generációi számára. Hosszútávú, négy évre szóló kontraktust írt alá, így

Éva a következő évtől is az ETO-család tagja marad, de profi pályafutását idén nyáron befejezi.

Klubunk mindenben támogatja Kiss Évát, aki a jövő évtől kezdve edzői, kapusedzői iskolába iratkozva a győri utánpótlás munkáját segíti hosszú távon” – közölte Bartha Csaba elnök.

Kiss Éva azt mondta: nagyon nehéz döntést kellett meghoznia, de úgy határozott, hogy a szezon végével befejezi aktív sportolói pályafutásomat.

"Sokat gondolkodtam a folytatáson, de úgy érzem, ez a legjobb számomra. Örülök, hogy Győrben maradhatok, a klub számít rám a jövőben is, az utánpótlásban a fiatal kapusokkal fogok foglalkozni. Párhuzamosan elkezdem az edzői licencek megszerzését, korábban a felsőfokú tanulmányom mellett középfokú edzői képesítést is szereztem, hiszen szeretnék hozzájárulni, hogy a magyar kézilabdázás kiemelkedő kapushagyományai a jövőben is biztosítva legyenek. Viszont ebben a szezonban még sok fontos mérkőzés áll előttünk, azon vagyok, hogy mindent megtegyek az ETO sikerességéért, minden mással a szezon után szeretnék foglalkozni” – mondta Kiss Éva.

Amandine Leynaud továbbra is Győrben marad.

A világklasszis hálóőr részben új szerepben is bizonyíthat nyártól. „Laura Glauser és Silje Solberg személyében két új hálóőr érkezik a csapathoz, ami örömteli, ugyanakkor szeretnénk azt is biztosítani, hogy a két új játékos beilleszkedése a lehető legkönnyebben menjen ezen a kulcsposzton. Szerződést hosszabbítottunk Amandine Leynaud-val, így jövőre is három kapussal vágunk neki a szezonnak. Amandine azonban több lesz, mint kapus, hiszen

egyben az edzői stáb tagjává is válik kapusedzőként, melyhez a gyakorlata is megvan,

hiszen hosszabb ideje a francia junior női kézilabda válogatott kapusedzői feladatait is ellátta” – nyilatkozta Bartha Csaba.

„Örömmel maradok továbbra is Győrben, hiszen itt minden adott a magas szintű és sikeres munkavégzéshez. Örültem, hogy nem csak kapusként, hanem az edzői stáb tagjaként is kivehetem a részem a munkából. Silje és Laura fantasztikus kapusok, öröm lesz velük dolgozni. Természetesen a meccsekről sem akarok lemaradni, de akár csak idén, úgy jövőre is az lesz a legfontosabb a kapusposzton, hogy jó teljesítménnyel segítsük a csapatot, nem pedig az, hogy éppen ki az, aki a védést bemutatja" - mondta Amandine Leynaud.

Nyitókép: Illyés Tibor