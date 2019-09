Újra randevúzik Hosszú Katinka és Shane Tusup

Először találkozik szemtől szemben Hosszú Katinka és volt férje a válásuk óta, ráadásul a Duna Arénában, ahol közösen készültek, és ahol 2017-ben a világbajnokság egyik legnagyobb közös sikerüket érték el.

Az úszónő jelenleg is a jövő hét végi Világkupa helyszínén készül, és most megérkezik oda Tusup is három tanítványával, Ilaria Cusinatóval, Bujdosó Zsomborral és Földházi Dáviddal. A 19 éves olasz úszónővel próbálja legyőzni a vegyesúszás egyed­uralkodóját az amerikai szakember, de mint a Bors figyelmeztet, Hosszú Katinka nem futamodik meg, sőt a pszichológiai hadviselésbe is beleállt: "Jobb csendben maradni és dolgozni. Hagyd, hogy az eredményeid beszéljenek!" – írta a Facebookra.

Az egykori álompár nem beszél egymással, sőt egymásról sem. Ezért lesz különösen érdekes a budapesti verseny: először találkoznak, ráadásul az uszodában, és ellenfélként.

