Wladár Sándor: egyre több jel utal arra, hogy Shane Tusup visszatér Magyarországra

Egyre több jel mutat arra, hogy Hosszú Katinka volt férje és edzője, Shane Tusup vissztér Magyarországra, de sok a bizonytalanság, és hivatalosan még az sem jelenthető ki, hogy ő lenne Szilágyi Liliána új edzője - mondta az InfoRádiónak a Magyar Úszó Szövetség elnöke. Wladár Sándor arról is beszélt, hogy az amerikai tréner a Duna Arénában biztosan nem tarthat majd edzéseket.

"Nem látunk bele a fejébe. Húsz éve benne vagyok a magyar úszóéletben, figyelem az eseményeket, szerintem

Shane-nek lehetnek olyan elképzelései, hogy Magyarországra teszi át a székhelyét,

és valami olyan uszodában fog felkészülni az olasz Ilaria Cusinatóval, illetve magyar versenyzőivel, amelyről mi még nem tudunk vagy csak sejtésünk van" - árulta el Wladár Sándor.

Szerinte a "magyaros forgatókönyv" megvalósulása függhet attól is, hogy a különböző szervezetek, szövetségek - Magyar Úszó Szövetség, Magyar Edzők Társasága, Magyar Olimpiai Bizottság -, illetve Szabó Tünde sportállamtitkár helyt ad-e ilyen irányú kérésnek, mindenesetre Wladár Sándor tud arról, hogy "vannak már ilyen folyamatok".

Arra a kérdésre, hogy segítheti-e a Hosszú Katinkát korábban három olimpiai bajnoki címhez segítő Shane Tusup a magyar úszósportot, azt mondta,

"az biztos, hogy abba az uszodába nem fogja betenni a lábát, ahol a válogatottunk készül, magyarul nem fogom engedni, hogy a Duna Arénában edzést tartson".

Kategorikusan kijelentette: nem fordulhat elő, hogy Hosszú Katinkát, Milák Kristófot, Kapás Boglárkát vagy edzőjüket Shane Tusup zavarja - persze nem tudják, hogy volna-e szándéka az amerikainak ott dolgozni. A sportvezető személyesen nem örülne neki, ha Shane Tusup próbálná "szolgálni" a magyar úszósportot, esetleg itt is telepedne le és dolgozna. "Jelen pillanatban, 10 hónappal a tokiói olimpia előtt azt gondolom, többet árthat, mint használhat" - tette hozzá.

Szilágyi Liliána viszont gondolhatja úgy, hogy ebben a helyzetben Shane Tusup segíti ki az olimpiára, hiszen ha 200 pillangón a világbajnokságra ki is jutott, döntőt is úszott, az olimpiára nehezebb lenne a csapatba kerülés, nem biztos a helye. Ezzel kapcsolatban Wladár Sándor elmondta, a mezőny feszített, és bár reméli, hogy "Lilu" elbírja Shane Tusup terhelését, szerinte - látva az elmúlt éveit - nem fogja.

"Három év alatt volt talán hat vagy hét edzője... Először is nézzük meg, működik-e ez a kapcsolat, azt Shane is tudja, hogy Szilágyi Liliána alacsonyabb intenzitású edzésmunkára képes, mint mondjuk az olasz versenyző. Annyira friss ez a hír, hogy még csak mint magánember és volt úszó tudok véleményt alkotni" - fűzte hozzá. Szilágyi Liliána nyilatkozata egyénként még nem érkezett be a Magyar Úszó Szövetségbe, tehát hivatalosan még nem Tusup, hanem Molnár Ákos az edzője.

