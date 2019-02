Itt az év első El Clásicója - nagy kérdésekkel és kínai betűkkel

Önmagában, persze, az még nem lenne szenzáció, hogy az El Clásicók történetének gólkirálya is játszik, de Messi a hét elején sérüléssel kínlódott, kérdéses volt a játéka. Most is csak annyit lehet biztosan kijelenteni, hogy a Barcelona benevezte őt a mérkőzésre.

Az előttünk álló egy hónap három El Clásicójából (február 27-én rendezik a visszavágót, majd március 2-án jön egy bajnoki, mindkettő a Bernabéuban) az elsőn Ernesto Valverde a Ter Stegen – Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba – Raklitic, Busquets, Arthur – Messi, Suárez, Coutinho összeállítású Barceloinát küldhet pályára. Aligha vitatható, hogy a sérült Umtititől eltekintve ez most a katalánok legerősebb tizenegye. Dembélé ugyancsak sérült.

Erős a középpályássor, de Valverde még erősebbé tenné – persze, nem most.

Josep Maria Bartomeu, a Barcelona elnöke elismerte, hogy felvették a kapcsolatot a Real Madridnál kegyvesztett, s ezért távozni szándékozó Iscóval. (Az üzlet azért még nem közeli, egyrészt Isco iránt Pep Guardiola, illetve a Manchester City is érdeklődik, másrészt a játékos alighanem döntésével megvárja, hogy Santiago Hernán Solari lesz-e ősszel is a klub edzője. Ami, ugyebár, nem valószínű.)

A másik oldalon az argentin edző először vezeti El Clásicón a csapatot, játékosként természetesen volt része többen is.

Mondhatnánk, hogy Zinedine Zidane csapatával tervezi kezdeni, mínusz Cristiano Ronaldo, ugyanis Keylor Navas véd majd, a Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo védelem játszik előtte, Modric, Casemiro és Kroos a három középpályás, Lucas Vázquez, Benzema és a brazil Vinícius Júnior a három csatár. A kispad erősebb, mint a Barcánál: Courtois, Isco, Bale…

A Madrid játékosai közül az utóbbi hetekben Karim Benzema játszott (meglepően) jól, a legutóbbi négy mérkőzésén hat gólt is szerzett. A mostani idényben 35 mérkőzésen játszott, 18 gólt szerzett, hatot előkészített, azért ezek még nem „ronaldói” számok. Ráadásul az El Clásicók nem jelentik az ő műfaját. A nagy derbiken 388 perce nem szerzett gólt, még a 2015–2016-os szezonban talált legutóbb a kapuba. A Camp Nouban csupán háromszor volt eredményes, ezek közül is kétszer még előző klubja, az Olympique Lyon tagjaként.

A legutóbbi El Clásicót éppen 100 napja rendezték, akkor a még Julen Lopetegui által irányított Real Madrid nagyon rossz formában volt,

október 28-án 5-1-re kikapott a Barcelonától. A mostani periódusban van ellenben a legjobban, a január hatodika, a Real Sociedad elleni vereség óta eltelt egy hónapban nyolc mérkőzésből hetet megnyert, csak a Leganés elleni kupameccset veszítette el, de ott is továbbjutott.

Hétfőn a Barcelona játékosai (Leo Messi, Gerard Pique, Marc-Andre ter Stegen és Samuel Umtiti) videóüzenetben köszöntötték a kínai Holdújévet, már a klub új üzleti stratégiájának, piachódításának részeként.

A katalánok a következő szezon előtt a Távol-keletre, Kínába (és Japánba is) mennek túrázni.

A mostani találkozón, ugyancsak a Holdújév tiszteletére, a játékosok neve a latin betűs, szokásos felirat alatt kínai írásjegyekkel átírva is olvasható lesz.

Láthatjuk mi is: a Sport 2 közvetíti az este kilenc órakor kezdődő Király-kupa-mérkőzést a Camp Nouból.

