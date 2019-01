Eltűnhetett a PL-csapat csúcsigazolása

A 28 éves játékos szerződtetését szombaton jelentette be a Premier League-ben szereplő Cardiff a francia Nantes-tól. Azt közölték, hogy klubrekordot jelentő összeget, 15 millió fontot fizettek érte.

#CardiffCity is delighted to announce the Club-record signing of @EmilianoSala1, subject to international clearance.



? https://t.co/goA1v3wtWi@eToro #CityAsOne ?⚽️?⚽️ pic.twitter.com/Uyv670nVBV