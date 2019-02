Megszólalt a kutató, aki megtalálta Sala gépének roncsait

Emiliano Sala és pilótája, David Ibbotson janár 22-n tűnt el, miután megszakadt a rádiókapcsolat a repülőjükkel. Egy kutatóhajó fedezte fel vasárnap a La Manche-csatornában a kisgépet, de nem volt világos, hogy a nyomozók pontosan mit is találtak, de első nyilatkozatuk azt sejtette: hogy

A hatóságok azt mondták, hogy hétfőn újabb részletekkel szolgálnak.

Amit már este tudni lehetett az az, hogy az állami pénzből folyt és leállított kutatás után, Sala családjának kérésére bevonták az immár magán akcióba David Mearns elismert hajóroncs-kutatót. Azt, hogy megtalálták és azonosították a Piper Malibu kisgép roncsait, maga Mearns jelentette be a Twitteren.

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala