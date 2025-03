Több művész elismerése miatt mondott le a Munkácsy-díj Bizottság

Csütörtökön lemondott a Munkácsy-díj Bizottság, amelynek az a feladata, hogy minden évben 14 művész nevét felterjessze a március 15-i kitüntetésre. A testület tagja volt Aknay János, Elekes Károly, Erős István, Farkas Ádám, Petrányi Zsolt és Verebes György. Az első hírek szerint aért döntöttek a távozás mellett, mert idén egy szerintük "amatőr, vásári szintű" festő, Vészabó Noémi is a díjazottak közé került.

A testület egyik távozó tagja, a Szolnoki Művésztelep vezetője, Verebes György az InfoRádióban hangsúlyozta: a Munkácsy-díj egy miniszteri elismerés, nem a szakmai bizottság díja, a végső döntést a kulturális és innovációs miniszter hozza meg. A festőművész szerint sérült az elismerés presztízse, mert azt több olyan alkotó is megkapta, akinek a művészeti munkája a bizottság véleménye szerint nem képviseli az elismerés rangjának megfelelő színvonalat.

"Ez nem egy személyre szóló, vagy egy személyhez köthető lemondás volt. A lemondás azért következett be, mert az igen tekintélyes tagokból álló szakmai javaslattevő bizottságnak a javaslata a bizottság megítélése szerint a minimálisnál kevésbé lett figyelembe véve, a díjazottak névsora nem képviselte a javaslattevő bizottság állásfoglalását" – fogalmazott Verebes György.

Az ügyben a festőművész elmondása szerint csütörtökön személyesen egyeztettek Hankó Balázs kulturális miniszterrel, aki elfogadta a hozzáállásukat és a lemondásukat, egyúttal jelezte konstruktív szándékát, hogy szakmai véleményekkel segítsék később a bizottság munkáját.

A díj odaítélése többlépcsős. Vannak felterjesztések a Munkácsy-díjra, ebben az évben 163 ilyen érkezett. Ebből a kijelölt vagy meghívott tagokból álló bizottság 14 személyt javasol a miniszter számára. Javaslatot tehet továbbá a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, valamint maga a szakminiszter is. Így áll össze annak a hét személynek a listája, akik végül díjazásban részesülnek.

"Ez egy miniszteri díj. Mi javaslattevő bizottság vagyunk, voltunk, és számítottunk arra, hogy a Munkácsy-díj presztízse érdekében a javaslatainkat figyelembe veszik, minthogy olyan személyek ülnek remélhetően mindig a bizottságban, akik kellő mértékben átlátják a magyar képzőművészeti szakma teljességét. Most úgy ítélte meg a bizottság, hogy ez az eredmény nem következett be, és ez vezetett a lemondáshoz. Vannak olyan művészek a díjazottak között, akik a bizottság megítélése szerint valószínűleg másféle közéleti díjra esélyesek lehetnek, de kimondottan a legmagasabb képzőművészeti szakmai díjra nem. Ehhez tudni kell, hogy a Munkácsy-díjnak hatalmas hagyománya van, az ország legnevesebb művészei részesültek mindenkoron ebben a díjban. Ez egy közízlésformáló tényező is, vagyis üzenetértéke van minden évben annak, hogy ki kapja a Munkácsy-díjat, aminek kihatása van nemcsak a művészeti közéletre, hanem a művészeti oktatásra, a vizuális nevelésre is. Ezt a jelenlegi fölállást a mi bizottságunk saját névvel nem tudta vállalni, ezért nyújtottuk be a lemondásunkat" – fejtette ki.

Verebes György hangsúlyozta, hogy a döntésük nem személyes és nem politikai indokú volt, illetve hogy nem Vészabó Noémi volt az egyetlen a díjazottak között, aki nem szerepelt az ő javaslati listájukon. Mint fogalmazott,

meghaladta az általuk megítélt arányt azoknak a művészeknek a száma, akiket a javaslatuk ellenében díjazott a minisztérium, ezért mondtak le.

Megjegyezte még, hogy ez egy középdíj, de a képzőművészet szférájában ez a legmagasabb elnyerhető elismerés.

"Az ennél magasabb díjak nem kizárólag képzőművészek számára kerülnek odaítélésre, ezért ennek a rangját és presztízsét megőrizni a szakmának, és ezzel együtt az egész magyar kortárs kultúrának elemi igénye és kötelessége. Ez a gondolatrendszer állt a döntésünk hátterében" – összegzett.

Cáfolta ugyanakkor azt a sajtóban megjelent információt, hogy olyan művészek is kaptak volna díjat, akik nem voltak szabályszerűen fölterjesztve. "Ez a hír nem igaz. Minden művész, aki díjat kapott, fel volt terjesztve, vagy az idei évben, vagy adott esetben a korábbi években, hiszen ez is hozzátartozik a Munkácsy-díj odaítélésének a módszeréhez. A korábbi fölterjesztések átemelhetők a miniszter által az adott naptári évre, úgyhogy ez egy teljesen jogszerű eljárás" – emelte ki.

Az ügyben az InfoRádió megkereste a Kulturális és Innovációs Minisztériumot. Válaszukban ők is kiemelték, hogy Vészabó Noémi Munkácsy-díjra történő felterjesztése szabályosan történt. "Őt 2018 óta minden évben felterjesztették Munkácsy-díjra, a kezdeményezők között volt számos elismert képzőművész, mások mellett Nemzet Művésze címmel, illetve Kossuth-díjjal kitüntetett alkotók. A felterjesztő művészek elmúlt évekbeli többszöri ajánlását is figyelembe véve született meg az idei döntés" – közölte a tárca. Azt is írták, hogy minden kulturális szakmai díjra, így a Munkácsy-díjra is igaz, hogy olyan művész is kaphat díjat az adott évi jelöltlistáról, akit nem a szakmai bizottság javasolt.