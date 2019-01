Sala eltűnése óta félnek a repüléstől a Cardiff focistái

A Cardiff kedden játszotta első meccsét Sala eltűnése óta, s 2-1-re kikapott az Arsenal otthonában rendezett bajnokin. A kezdés előtt az eltűnt argentin játékosról és a pilótáról, David Ibbotsonról is megemlékeztek, sőt, Sala nevét is feltüntették a vendégek keretében, Wales egyik jelképével, egy nárcisszal jelölve. A cardiffi szurkolók egy molinót feszítettek ki, amelyen ez volt olvasható: "Soha nem láttunk játszani, soha nem láttunk gólt szerezni, de Emiliano, csodálatos Kékmadarunk, örökre szeretni fogunk". A Cardiff City beceneve a The Bluebirds (Kékmadarak).

A Salát szállító kisrepülőgép január 21-én tűnt el a radarképernyőről, napokig keresték, de aztán csütörtökön befejezték a kutatást.

"Repülőgéppel utazunk, s néhányan közülünk úgy gondolták, hogy nem akarnak többé felszállni"

- árulta el Bamba, aki személyesen is ismerte Salát, hangsúlyozva, hogy a történetek nagyon megviselték a csapatot. Hozzátette: a klub mindenben próbál segíteni a labdarúgóknak, szakembert is bevont, hogy segítsen feldolgozni a tragédiát.

A 28 éves Sala a Nantes-tól szerződött a Cardiffhoz - klubrekordot jelentő 17 millió euró (5,4 milliárd forint) körüli összegért -, ezért utazott Franciaországból Angliába.

Nyitókép: MTI/EPA/Eddy Lemaistre