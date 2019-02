A Cardiff City labdarúgó csapata Emiliano Sala játékjogáért 15 millió fontos (a Cardiffnál klubrekordot jelentő) átigazolási díjban állapodott meg a francia klubbal. A 28 éves argentin csatár repülőgépe január 21-én este tűnt el a La Manche csatorna fölött, amikor Nantes-ból Nagy-Britanniába tartott.

A BBC Wales úgy értesült, hogy a Nantes figyelmeztette a Cardiff City-t, hogy tíz napon belül fizesse ki az átigazolási díj első részletét, ellenkező esetben jogi útra tereli az ügyet.

Az InfoRádió által megkérdezett Czermann János sportjogász szerint a francia klub jogosan követeli a pénzt. Mint mondta: a Nantes több napig gondolkodott, hogy milyen lépéseket tegyen, végül arra jutott, hogy követeli a teljes összeget. A szakértő szerint,

amennyiben a klub vezetősége bármilyen vitarendezési fórum elé viszi az ügyet, sikerrel védheti meg álláspontját.

Sajtóhírek szerint a Cardiff City ugyan tiszteletben tartja a megállapodást, de addig nem fizet, amíg a helyzet nem tisztázódik. Czermann János szerint amennyiben a Cardiff City labdarúgócsapata 10 napon belül nem fizeti ki a követelt összeget, úgy az ügyben akár a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség is dönthet, a Nantes ugyanis a FIFA-hoz fordulhat, hogy az kikényszerítse a teljesítést. A testület ráadásul késedelmi kamatot is meghatározhat, ha azt a felek korábban nem kötötték ki. A sportjogász szerint az is előfordulhat, hogy a késedelmes fizetésről már a szerződésben rendelkeztek a felek.

„Egy harmadik szereplő miatt a Nantes lépéskényszerben van”

– fogalmazott a sportjogász. Amikor ugyanis a játékos a francia csapathoz igazolt, korábbi együttese, a Bordeaux továbbértékesítési klauzulával élt, melynek értelmében, amennyiben Sala egy harmadik klubhoz igazol, a vételár egy részére jogosult.

Időközben felszínre hozták azt a holttestet, amit a két hete lezuhant kisrepülőgép roncsai között találtak.

Folytatódik a holttest vizsgálata

Emiliano Sala holttestét hozták felszínre abból a kisrepülőgépből, amely két és fél hete zuhant le a La Manche-csatornánál. A dorseti halottkém vizsgálata alapján vált hivatalossá, hogy a Cardiff City labdarúgóját találták meg a tengerfenéken felfedezett gépben.

A rendőrség közlése szerint a vizsgálat tovább folytatódik a halál pontos okának megállapítására.

lezuhant repülőgép roncsaira vasárnap bukkantak rá. A baleset okát, illetve körülményeit még nem sikerült megállapítani, de az erre szakosodott brit hatóság (AAIB) úgy véli, elég információ áll majd rendelkezésre a víz alatt készült felvételeken.

