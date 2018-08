A Vidi diadalmas döntetlenje után letörtek a svédek

Nagyon kemény mérkőzésen vagyunk túl, remek hangulat volt a stadionban - értékelt Marko Nikolic, a Vidi vezetőedzője. Mint mondta: mindkét csapatnak megvoltak a helyzetei mindkét félidőben.

"Úgy gondolom, hogy az első félidőben nagyon jól játszottunk, szervezetten, veszélyesek is voltunk. A második játékrészben 15-20 percig kicsit beszorított minket a Malmö, de utána rendeztük a sorokat és kiegyenlítettünk, ráadásul a kapufát is eltaláltuk. Egy jó idegenbeli eredménnyel térünk haza" - tette hozzá.

Nikolic szerint mindkét csapat előtt nagyon kemény visszavágó áll, még semmi nem dőlt el kedd este.

"Ahogyan korábban is mondtam, a Vidi egy harcos csapat, amely büszkén küzd a klubszínekért és a magyar fociért. Ezt folytatjuk a jövő héten és tovább küzdünk az álmunkért, azaz azért, hogy csoportkörben játszhassunk. Köszönjük szépen a szurkolóinknak, hogy ide is elutaztak és biztattak minket" - mondta Nikolic.

A Vidi honlapja arról is tudósít, hogy a vezetőedzőt a svéd újságírók kérdezték a játékvezetőről is. Nikolic ezt válaszolta: "Nem az én dolgom a játékvezetők teljesítményét kommentálni, de azok, akik kritizálják, visszanézhetik Kovács István szituációját is, amikor eltűnt a tizenhatoson belül. Összességében következetesen vezette a meccset."

Uwe Rösler, a svéd Malmö vezetőedzője ettől eltérően kommentálta a játékvezető működését. A svéd szakember szerint "ajándékoztunk egy gólt az ellenfélnek, mert úgy gondolom, hogy a második félidőben jobbak voltunk. Nem alakult számunkra meglepően a mérkőzés, nagyjából olyan módon alakult, amire számítottunk, de a kontrákból veszélyes volt ellenfelünk.

A játékosok letörtek voltak, de én nem vagyok az, mert hiszek a csapatban és hiszem azt, hogy elmegyünk Magyarországra és továbbjutunk a következő körbe.

Mindig szereztünk gólt eddig idegenben, bízom benne, hogy ez most sem lesz máshogy. Lehet, hogy van egy kis előnye a Vidinek, de még nincs lefutva semmi. Bízom benne, hogy a második mérkőzésen jobb bíráskodás lesz. De erről többet nem szeretnék mondani, hiszen le szeretnék ülni a kispadra a visszavágón is. Két cserénk is sérülés miatt volt, de nem tudom még pontosan mi a helyzet velük, bízom benne, hogy a visszavágón ott lehetnek."

Nyitókép: Forrás: molvidi.hu