Megnyílt a Puskás Ferenc Stadion Látogatóközpontja

Fürjes Balázs Budapestért és a fővárosi agglomerációért felelős államtitkár, kormánybiztos az ünnepségen kijelentette, bizonyos motívumok megtartásával tisztelegni kell a régi Népstadion előtt, ugyanakkor a 2019 végére elkészülő aréna jóval több lesz egy stadionnál, mivel igazi 21. századi rendezvény- és élményközpontként is funkcionál majd. Egyben Magyarország legnagyobb középülete lesz.

Hozzátette, a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság négy mérkőzését követően

remélhetőleg már 2021-ben Bajnokok Ligája vagy Európa Liga-döntőnek adhat otthont a 67 ezres létesítmény.

Az államtitkár kifejtette, a beruházás száz százalékban magyar, több korábbi építkezéssel ellentétben a tervezéstől a kivitelezésig csak hazai szakemberek dolgoznak rajta. A munkálatokban összesen 10 ezren vesznek részt. A koncerteken 60-80 ezren lehetnek jelen, és az aréna magában foglal majd egy kétezer fős konferenciaközpontot is.

Tarlós István főpolgármester beszédében visszatekintett az 1953-ban átadott Népstadion történetére, kiemelve, hogy az első gólt Kocsis Sándor rúgta a kapuba, és számos emlékezetes futballmeccs mellett a legendás létesítményben rendezték az 1955-ös kosárlabda Európa-bajnokságot, ott celebrált misét II. János Pál pápa, illetve koncertezett a Rolling Stones. Emlékeztetett arra, hogy az utolsó teltházas labdarúgó-mérkőzés 2000-ben a magyar-olasz volt, aztán az elavult arénát 2016-ban kezdték el lebontani.

A látogatóközpontban, ahová ingyenes a belépés, többek között modern megoldásokkal szemléltetik a stadion történetét, és interaktív módon már most megtekinthető, hogy milyen lesz az új aréna. A látogatóközpontban 3D-t és virtuális valóságot használó technikákkal bárki kipróbálhatja és átélheti, hogy milyen akár 400 méteres magasságból megnézni a készülő létesítményt, de akár egy koncertszínpadon, képzeletbeli sztárrá változva is letekinthet a közönségre. A látogatókat egy olyan speciális 3D kép is várja, amelyen virtuálisan lehet átlépni a régi Népstadionból az új élményarénába. Aki pedig a jelenleg is zajló építkezésre szeretne benézni, egy speciális optikán keresztül láthat be a kerítések mögé.

Az interaktív élményközpontban rendhagyó kiállításon mutatják be a névadó Puskás Ferenc pályafutásának meghatározó relikviáit, s egy óriási futball-labdában berendezett "Puskás-szentélyben" lehet megismerni a magyar labdarúgás legendás alakjának történetét.

A Látogatóközpont a Papp László Budapest Sportaréna melletti épületben, közel 500 négyzetméteres alapterületen, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum felső szintjén várja látogatóit keddtől vasárnapig 10 és 17 óra között. A Sportmúzeum az első szinten továbbra is üzemel.