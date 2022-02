A közös megoldás mellett áll Magyarország - a nap hírei

Magyarország kiáll Ukrajna területi egysége mellett, és támogatni fogja a helyzet rendezésére irányuló közös uniós erőfeszítéseket – jelentette ki a magyar miniszterelnök, amikor az ukrán elnökkel tárgyalt telefonon. Orbán Viktor kifejtette: Magyarország - szomszéd államként - aggodalommal figyeli az ukrajnai fejleményeket. Közben az ellenzék sürgeti, hogy a honvédelmi bizottság következő ülésének napirendjét egészítsék ki az Ukrajnában kialakult helyzettel. A Demokratikus Koalíció, a Jobbik és az MSZP szerint a kialakult helyzetben jogos elvárás, hogy a honvédelmi és rendészeti bizottság tagjai ne a sajtóból értesüljenek a szomszédos országban zajló háborús eseményekről, hanem hivatalos tájékoztatást kapjanak a honvédelmi minisztertől.

Csapatokat vezényel a Magyar Honvédség a keleti országrészbe az ukrán válság miatt – jelentette be a honvédelmi miniszter. Benkő Tibor azt mondta: a kelet-ukrajnai szakadár köztársaságok elismerésével és az orosz csapatok bevonulásával háborús helyzet alakult ki, a kérdés most az, hogy Ukrajna hogyan reagál erre. Benkő Tibor szerint ha Ukrajnában a helyzet eszkalálódik, nemcsak Ukrajna keleti részén lesz háborús tevékenység, hanem az kiterjedhet Kijev, Kárpátalja irányába is. A határokon menekültek érkezésére, továbbá humanitárius feladatokra is fel kell készülniük a katonáknak.

Felhatalmazást adott az orosz fegyveres erők külföldi bevetésére az orosz parlament felsőháza, Vlagyimir Putyin elnök pedig közölte, hogy Oroszország katonai támogatást fog nyújtani a donyecki és a luhanszki "népköztársaságnak". A megállapodások lehetővé teszik Oroszország számára, hogy katonai bázisokat létesítsen a szakadár köztársaságokban, oda csapatokat vezényeljen, ott közös védelmi állásokat vegyen fel, és erősítse a gazdasági integrációt. Az amerikai AP elemzőket idéz, akik szerint az intézkedésekkel az orosz vezető egy széles körű, Ukrajna elleni támadásnak ágyaz meg.

Ukrajna hazahívta konzultációra moszkvai ügyvivőjét, miután Oroszország az elismerte a két, Donyec-medencei szakadár terület függetlenségét. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök előzőleg bejelentette, hogy fontolóra veszi a diplomáciai kapcsolatok megszakítását Oroszországgal, miután az elismerte a szakadár kelet-ukrajnai köztársaságok függetlenségét. Közben Oroszország hazarendelte nagykövetségének dolgozóit Kijevből.

Az Európai Unió tagországai megállapodtak az Oroszország elleni új szankciókról, az Európai Bizottság a partnereivel egyeztetve mihamarabb véglegesíti a megszorító intézkedések csomagját - közölte az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen kijelentette: Oroszország idézte elő a válságot, egyedül Moszkva felelős a helyzet jelenlegi elmérgesedéséért. A megszorító intézkedések megtiltják a kereskedelmet a két szakadár régió, Donyeck, Luhanszk, valamint az EU között, és korlátozzák Oroszország hozzáférését az EU tőke- és pénzügyi piacaihoz és szolgáltatásaihoz - közölte az uniós bizottság elnöke.

Az egyre súlyosbodó ukrán-orosz konfliktus ellenére is indulnak légi járatok Kijev és Budapest között. A Wizz Air ugyanakkor azt kérik az utasoktól, hogy figyeljék a leveleiket.

Az elmúlt 24 órában 3193 új koronavírus-fertőzöttet igazoltak Magyarországon, meghalt 131 beteg, ezzel a járvány kezdete óta elhunytak száma 43 430-ra emelkedett. 4740 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 177-en vannak lélegeztetőgépen.

A koronavírus elleni védőoltásokat azért érdemes most is beadatni, mert nem tudni, hogy a jelenlegi hullám milyen irányba fog menni, hogy nem jön-e egy új variáns - fogalmazott a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa az M1-en. Szlávik János kiemelte: ez nem azt jelenti, hogy ne fordulhatna elő még emelkedés az esetszámokban és a kórházakban is csak lassan csökken az intenzív osztályokon lévők száma.

Januárban 151,3 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás központi alrendszere. A bevételek 23,1 százalékkal, a kiadások 27,6 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. A Pénzügyminisztérium tájékoztatója felidézi, hogy a költségvetési törvény eredetileg 5,9 százalékos uniós módszertan szerinti, GDP-arányos hiánycéllal számolt, a kormány alacsonyabb, 4,9 százalékos hiánycél elérését tűzte ki. Ennek érdekében mintegy 755 milliárd forintnyi beruházást átütemeztek.

Alkotmánybíróságtól kérik a sztrájkrendelet megsemmisítését a pedagógus érdekképviseletek. A rendelet a járványügyi veszélyhelyzetre hivatkozva meghatározza, hogy a kormány mit tekint elégséges szolgáltatásnak a köznevelésben. A Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint a szabályozás alkotmányellenes, ezért annak megsemmisítését kérik.

Nyolc millió kilogramm mentett élelmiszert juttatott tavaly az Élelmiszerbank a nélkülözőknek, ebből az év során 250 ezer rászorulónak tudtak segíteni. Az Egyesület már 406 áruházból és 132 élelmiszerforgalmazótól gyűjti össze az élelmiszerfeleslegeket, amelyek karitatív partnerszervezetek közreműködésével jutnak el a rászorulókhoz. Az élelmiszeradományok értéke 2021-ben meghaladta a 7 milliárd forintot.

Korlátozza a tankolható üzemanyag mennyiségét egyes kútjain a Shell. A nemzetközi teherforgalom által leginkább használt tíz, autópálya menti kúton keddtől tranzakciónként maximum bruttó 50 ezer forint értékű, azaz körülbelül 100 liter vásárlása lehetséges bármely típusú üzemanyagból A Shell az ellátásbiztonsággal indokolja a lépést. Azt közölték, hogy az utóbbi hetekben a Shell töltőállomásokon kiugróan megnőtt a kereslet.