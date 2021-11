Módosultak a különleges jogrend szabályai - a nap hírei

Módosította a különleges jogrenddel kapcsolatos szabályokat az Országgyűlés. A képviselők a kormány javaslatára elfogadták, hogy 2023 júniusától a különleges jogrendi időszakok száma hatról háromra csökken. A törvény módosítja a rendőrségről, a vízgazdálkodásról, a nemzetbiztonsági szolgálatokról, a minősített adat védelméről, a katasztrófavédelemről és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló jogszabályokat is. Változik a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvény hatálybalépését tartalmazó, úgynevezett kivezető jogszabály is, miután az Országgyűlés december 31-ig meghosszabbította a veszélyhelyzeti törvény hatályát.

Ezentúl választás napján is lehet országos népszavazást tartani – határozott az Országgyűlés. A módosítást az ellenzék kezdeményezte. Az előterjesztés a választási eljárás költséghatékonyabb lebonyolításával indokolta a módosítást, tekintettel arra, hogy 2022-ben országgyűlési választás és több népszavazás is várható. A módosítás rendelkezik arról is, hogy ha több választást azonos napon kell megtartani, akkor azokat egy, közös eljárásban kell lebonyolítani. A parlament döntött arról is, hogy a forgalmi érték teljes összegét meg kell fizetniük megvételkor azoknak a világörökségi helyszínen lévő önkormányzati lakásban élőknek, akik kevesebb mint 25 éve bérlik az ingatlant.

Ismét elhalaszthatják a nem sürgős műtéteket a kórházak az egyre több koronavírusos beteg miatt. A kormányzati koronavírusportálon azt is közölték, hogy növelték a koronavírusos betegek ellátására kijelölt ágyak számát. Az elmúlt 24 órában 123 koronavírusos beteg halt meg, 4588 új fertőzöttet azonosítottak. 4522 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 452-en vannak lélegeztetőgépen.

Októberben 6,5 százalékos volt az infláció Magyarországon, ezzel 9 éves csúcsra szökött a pénzromlás üteme. A tartósabb inflációs folyamatokat mutató maginfláció szintén nagyot nőtt, a 4,7 százalék közel tízéves csúcsot jelent. Az infláció első számú hajtóereje a nyersanyag és az energia drágulása.

Rekordhiánnyal, 630 milliárd forintos mínusszal zárt októberben az államháztartás központi alrendszere. A Portfólió adatai szerint ez a valaha volt legmagasabb 10. havi deficit. Az első 10 havi hiány 2.922,2 milliárd forint volt. A Pénzügyminisztérium közleménye azt hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatásra 94,7 milliárd forintot fordított a kormány.

Készen állnak a jövő évi minimálbérről és garantált bérminimumról szóló megállapodás aláírására a felek – ismertette a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Bodó Sándor kiemelte: a jövő évi 200 ezer forintos minimálbér, és a 260 ezer forintos garantált bérminimum 20 százalékos növekedést jelent, amire az elmúlt években nem volt példa. Kiemelte: a kormány a munkáltatói járulékok és a kisvállalkozók adójának mérséklésével segíti a munkáltatókat a megállapodás végrehajtásában.

A kormány be fog avatkozni, hogy megállítsa az üzemanyagok drágulását - jelentette ki a pénzügyminiszter az Országgyűlésben. Varga Mihály azt mondta, hogy egyebek mellett vizsgálják az árak befagyasztásának lehetőségét. Szerdán hónapok óta először csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára, 5 forinttal lesz olcsóbb, a benzin ára azonban nem változik. A dízel ára így 512, a 95-ös benziné 506 forint körül alakul.

Meghosszabbította az átjárást a Szép-kártya egyes alszámlái között a kormány. Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte: 9 hónappal tovább, 2022. szeptember 30-ig csaknem 1 millió munkavállaló a kártya bármelyik zsebéből fizethet a szálláshelyért, a vendéglátásért vagy a szabadidős-szolgáltatásért.

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megkezdi a tárgyalásokat a jobbközép Nemzeti Liberális Párttal és a Szociáldemokrata Párttal egy nagykoalíció kialakítására- mondta az InfoRádiónak az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor kiemelte: az alkotmányos reform a feltétele annak, hogy a párt a nagykoalíció része legyen. A tárgyalóküldöttségek szerdán kezdik meg a közös kormányprogram egyeztetését.

Elkezdte feltölteni 5 európai föld alatti gáztárolóját a Gazprom – közölte az orosz gázmonopólium a Twitteren. Ez lehet az első lépés azután, hogy az orosz elnök több gáz európai szállítására utasított a céget október végén. Ennek ellenére az árak egyelőre nem csökkennek, a holland gáztőzsdén továbbra is 78 euró körül van a decemberi jegyzés.

Fehéroroszország óva inti Lengyelországot minden provokációtól a közös határon, ahol az Európai Unióba igyekvő migránsok ezrei gyűltek össze. A térségben jelentős katonai erőt vonultatott fel a lengyel hadsereg. A hatóságok közlése szerint továbbra is nagyjából 800-an tartózkodnak a belarusz határkerítés közvetlen közelében.