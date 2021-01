Őszre lesz védettség Magyarországon - a nap hírei

Ismét több mint ezerrel emelkedett a koronavírus napi fertőzöttjeinek a száma Magyarországon, és a többen haltak meg mint tegnap. 3068 új fertőzöttet azonosítottak az elmúlt 24 órában, 127 beteg halt bele a szövődményekbe. Az aktív fertőzöttek száma megközelítette a 145 ezret. 5387 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. A járvány kezdete óta 10 ezer 325 ember halálát hozták összefüggésbe a koronavírussal.

Magyarország 1 millió 744 ezer darabot kap a Moderna vakcinájából, amelynek európai alkalmazását tegnap hagyta jóvá az Európai Gyógyszerügynökség - jelentette be az országos tisztifőorvos. Müller Cecília az operatív törzs tájékoztatóján elmondta, hogy ez 872 ezer ember beoltására lesz elegendő. Arról is beszélt, hogy a debreceni egyetem és Nemzeti Népegészségügyi központ együttműködésében folyik a magyar oltóanyag kifejlesztése, amelynek fél-egy éven belül megkezdődhet a gyártása. A tisztifőorvos arról is beszélt, hogy megkezdődött a koronavírus elleni védőoltás beadása a 4 legnagyobb idősotthonban.

A dél-pesti centrumkórház főorvosa szerint legkorábban nyáron, rosszabb esetben valamikor ősszel érhető el olyan fokú védettség a lakosságnál, hogy már ne alakulhasson ki komolyabb koronavírus-járvány. Szlávik János az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: a lakosság 60-70 százalékának át kell esnie a betegségen vagy meg kell kapnia az oltást, hogy ez a védettség kialakuljon. Úgy vélte, már akkor is érezhető lesz a járvány lassulása, ha az idős korosztályból megfelelő számú embert beoltanak.

A középiskolákban várhatóan marad a digitális munkarend, jövő héten sem áll vissza a jelenléti oktatás - jelentette be a köznevelési államtitkár. Maruzsa Zoltán elmondta: ez az operatív törzs javaslata, a döntést a kormány hozza meg. Hozzátette ugyanakkor, hogy az eredményes félévzárás érdekében a tanárok és diákok találkozhatnak az iskolában.

A koronavírus elleni oltási program kidolgozásában és lebonyolításában ajánl és javasol együttműködést az önkormányzatok és a kormány között a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége. Az erről szóló levelet a Főpolgármesteri Hivatal juttatta el a miniszterelnöknek.

Németországban együttműködési megállapodást kötött a Bayer gyógyszergyártó vállalat a CureVac, szintén német cég kísérleti fázisban lévő koronavírus vakcinájának engedélyeztetése és hatékony szétosztása érdekében. A német állam által is támogatott vállalat oltóanyaga decemberben ért a kísérleti fázis utolsó szakaszába, és az idén várhatóan 300 millió adag vakcinát tudnak majd előállítani.

Lezárta a Janssennel kötött több mint 78 milliárd forintos eszközvásárlási akvizíciót a Richter. A budapesti székhelyű gyógyszercég tavaly decemberben jelentette be, hogy megállapodott a belga vállalat fogamzásgátló tapaszának forgalmazásáról az Egyesült Államokon kívüli piacokon. Bogsch Erik, a Richter igazgatóságának elnöke hangsúlyozta: a következő években jelentősen nőhet a cég nőgyógyászati termékekből származó árbevétele.

Állami támogatással a többszörösére bővíti a magyarországi termelését az akkumulátor-alkatrészeket gyártó koreai Sangsin. A jászberényi üzemben 150 új munkahely jön létre. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a 10 és félmilliárd forintos beruházáshoz a kormány valamivel több mint 3 milliárd forintot ad.

Eddig mintegy másfél millió látogató kereste fel a Liget Budapest projektben megvalósult fejlesztéseket. Baán László, a városligeti beruházásokért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta: már csaknem 150 ezer négyzetméter zöldfelület újult meg a parkban és az idén is folytatódnak az átadások, az év végén megnyílik a Magyar Zene Háza is.

Az Egyesült Államokban hitelesítette Joe Biden elnökválasztási győzelmét a kongresszus. A döntés után Donald Trump távozó elnök közleményében azt ígérte, hogy január 20-án rendben lezajlik a hatalom átadása, annak ellenére, hogy ő továbbra is vitatja a választások eredményét. Az elektori szavazatok kongresszusi hitelesítését szerdán napközben Trump-párti tüntetők zavarták meg, akik behatoltak a Capitolium épületébe és feldúlták azt. Az összecsapásokban 4 ember halt meg, 52-őt őrizetbe vettek. A csaknem 4 órányi káosz után folytatódhatott a törvényhozás ülése.