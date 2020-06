Aggasztó fejlemények Horvátországban - a nap hírei

A koronavírus-járvány által okozott válságban előnyt jelent az egységes egészségügyi rendszer - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kossuth rádióban. Gulyás Gergely szerint ilyen helyzetben szükség van a tárcák közötti koordinációra, amihez megfelelő keretet nyújtott az operatív törzs. Kitért arra is, hogy a kormány az elmúlt 9 évben sokkal nagyobb mértékben emelte a béreket az egészségügyben, mint más munkakörökben, de szerinte további emelésekre van szükség. Hozzátette: az orvosi kamara felvetése alapján a további béremelések mellett a hálapénzt meg kell szüntetni, erről is beszélni kell.

A sikeres járványkezelés ellenére is fokozott elővigyázatosságra és éberségre kér mindenkit az országos tisztifőorvos. Müller Cecília a Kossuth rádióban hangsúlyozta: a járvány még terjed a világban, ezért figyelni kell a folyamatokat, és ha kell azonnal be kell avatkozni. Vasárnapra virradóra 8 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4.094-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Az elmúlt 24 órában senki nem halt meg a fertőzésben, így változatlanul 570 halálos áldozata van a kórnak. 2.589-en viszont meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 935. 185 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 15-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek 39, az elhunytak 60, a gyógyultak 48 százaléka budapesti.

Budapest nem lehet olyan település, ahol a polgárok kétszer adóznak - közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott: miközben Budapest rengeteg fontos közfeladatot ellát, a kormány azt is elvárja, hogy mindezek mellett még be is fizessen a központi költségvetésbe. A főpolgármester ismét felemelte szavát az általa Budapest adónak nevezett közteher ellen. Nem sokkal korábban, a lezárt pesti alsó rakparton néhány száz szimpatizáns körében vasárnap délelőtt tartott eseményen Karácsony Gergely megismételte: a jövő évi költségvetési javaslat egy súlyos megszorító csomag Budapestnek és minden magyar önkormányzatnak.

Horvátországban szigorításokat vezet be a válságstáb azokban a megyékben, ahol ismét elterjedt a koronavírus. Az országban már 3. napja nő a fertőzöttek száma. A válságstáb Zágráb városában - ahol a legtöbb megbetegedést diagnosztizálták -, Eszék-Baranya és Split-Dalmát megyében megtiltotta a látogatást a kórházakban és az idősotthonokban. A belügyminiszter, a válságstáb vezetője szerint Szerbiából és Boszniából behozott esetekről van szó, ezért még szigorúbban ellenőrzik a határátlépéseket.

Járványgóc alakult ki egy németországi húsüzemben, Észak-Rajna-Vesztfália tartományban. A sertésfeldolgozóban ezernél is több fertőzést regisztráltak, a tesztelésekben a hadsereg is segít. Az üzemet bezárták, és elővigyázatosságból karanténra kötelezték csaknem valamennyi dolgozóját, 6400 embert. Az üzemben többnyire közép- és kelet-európai vendégmunkások dolgoznak. Az alvállalkozói konstrukcióban foglalkoztatott emberek általában tömegszállásokon laknak. Az érintett Tönnies-holding az első számú szereplő a sertésfeldolgozás németországi piacán.

A következő években 5 ezer munkahelyet szüntet meg hannoveri központi üzemében a Volkswagen, ezzel 10 ezerre csökken az ott dolgozók száma. A konszern haszongépjármű-gyártó részlege Lengyelországba helyezi át a termelés egy részét. Hannoverben marad viszont a magas árfekvésű prémium kategóriás furgonok gyártása. A vállalat üzemi tanácsa beleegyezett a változtatásokba. A megállapodásban a vállalat 2029 végéig foglalkoztatási garanciát adott a hannoveri üzem alkalmazottainak.

Elfogadta a Fiat a koronavírus-válság negatív következményeinek enyhítésére szolgáló állami hitelgarancia feltételeit. Olasz sajtójelentések szerint az amerikai-olasz Fiat-Chrysler autóipari konszern beleegyezett a munkahelyek megőrzésébe is 2023-ig. A támogatás feltételeinek be nem tartása esetén több milliárdos bírságot lesz kénytelen fizetni. Az olasz állami hitelgarancia odaítélése azért ütközött akadályokba, mert a konszern anyavállalatának a székhelye Amszterdamban van.

Terrorcselekménynek minősítette a rendőrség a dél-angliai Reading városban este elkövetett késeléses támadást, amelyben hárman meghaltak, hárman megsérültek. A késelés gyanúsítottja, egy 25 éves férfi, akit a helyszínen elfogtak. A BBC név nélkül idézett biztonsági forrása szerint az őrizetbe vett férfi feltehetőleg líbiai. A hatóságok november elején mérsékelték a nagy-britanniai terrorkészültség szintjét.