A pénzügyminiszter szerint jól teljesít az online számlarendszer - hírösszefoglaló

A pénzügyminiszter szerint jól teljesít az online számlarendszer. Varga Mihály azt mondta: az indulás óta eltelt fél év alatt bebizonyosodott, hogy az online számlarendszer segítségével szinte azonnal kiszűrhetőek a csaló gazdálkodók. Hozzátette: a kormány legújabb gazdaságfehérítő eszköze nemcsak a jogkövető vállalkozásokat segíti, hanem az államkassza bevételeire is jótékonyan hat.

Elindult az idei eSZJA rendszer. A NAV honlapján már minden aktuális bevallási információ elérhető. Akik teljes egészében maguk készítik bevallásukat, már hozzáférhetnek a webes kitöltő programhoz is. Az elkészített bevallások elektronikusan beküldhetők az Ügyfélkapun keresztül.

Tovább javultak Magyarország külső adósságmutatói tavaly a harmadik negyedévben - közölte a nemzeti bank. A most nyilvánosságra hozott fizetésimérleg-jelentés szerint a magyar gazdaság külső finanszírozási képessége július és október között a GDP 3,4 százalékát, a folyó fizetési mérleg többlete 1,8 százalékot tett ki.

Közösen tüntetett a baloldali ellenzék Brüsszelben Orbán Viktor politikája ellen. A demonstráción részt vett az MSZP, a DK, az LMP, a Párbeszéd, a Momentum, valamint a Radikális Európai Demokraták nevű szervezet. Ujhelyi István európai parlamenti képviselő elmondta: az ellenzéki pártoknak közös mozgósító kampánya lesz a voksolás előtt. A megmozduláson felszólalt a zöldpárti Judith Sargenti, aki szerint folyamatosan romlik a jogállamiság helyzete Magyarországon. A kormány közleménye szerint a brüsszeli tüntetést az úgynevezett Soros-hálózat szervezte.

Az ellenzéki előválasztás célja az, hogy Tarlós Istvánnak egy ellenzéki kihívója legyen - erősítette meg az MSZP elnöke. Tóth Bertalan az InfoRádió Aréna című műsorában hangsúlyozta: a szocialisták be fognak állni a győztes mögé. A politikus szólt arról is, hogy az Európai Parlamenti választásokon nem lesz ellenzéki közös lista, de a Fidesszel szembenálló pártok közösen biztatnak majd szavazásra. Tóth Bertalan hangsúlyozta: szeretnék, ha azok, akik a parlamenti választásokon az ellenzéket támogatták, az EP-szavazásra is elmennének.

Átadta a miniszterelnöknek címzett érdekképviseleti követeléseket a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Kordás László közleménye szerint a petícióban 15 szakszervezet követeli a munka törvénykönyve átfogó felülvizsgálatát, a sztrájkjog újraszabályozását, tisztességes béreket, a béren kívüli juttatásokra vonatkozó kedvező szabályok visszaállítását, illetve a rugalmasabb nyugdíjba vonulási rendszer kidolgozását.

A szombathelyi városi cégek sem alkalmazhatják a túlóratörvény előírásait. Erről rendkívüli ülésen döntött a vasi megyeszékhely közgyűlése. Az előterjesztést valamennyi ellenzéki képviselő támogatta a Fidesz részéről egyedül jelen lévő Puskás Tivadar polgármesterrel szemben. A többi kormánypárti képviselő távol maradt az üléstől.

Nagy-Britanniában újabb tanulmány figyelmeztet a várható hatalmas áruszállítási fennakadásokra, ha az ország megállapodás nélkül lépne ki az Európai Unióból. A londoni közlekedési minisztérium megrendelésére készült hatásvizsgálat szerint hatnapos torlódásokat okozna a legforgalmasabb kompkikötőbe, Doverbe vezető utakon az, ha egy percnél alig hosszabb ideig tartó vámvizsgálatnak vetnék alá a kontinensre átkelő teherjárműveket.

Londonban drón észlelése miatt egy időre felfüggesztették a felszálló forgalmat a Heathrow repülőtéren. A legnagyobb forgalmú európai légikikötő a repülési biztonság fenntartásával indokolta az intézkedést. A második legnagyobb forgalmú brit repülőtér, Gatwick térségében közvetlenül karácsony előtt észleltek drónberepüléseket, amelyek miatt másfél napig zárva kellett tartani a légikikötőt.

Nem voltak társai a csaknem ezer német közszereplőt érintő adatlopás elkövetőjének. A 20 éves diák önállóan tevékenykedett - ismertették a nyomozás eredményeit a hatóságok. A gyanúsított politikusok, újságírók, művészek személyes adatait szerezte meg és hozta nyilvánosságra illetéktelenül.

Közfeladatot ellátó személy megölése miatt emelt vádat a Pest Megyei Főügyészség azzal a férfival szemben, aki leszúrt egy családsegítőt Inárcson - közölte a vádhatóság. A vádlott tavaly májusban segítséget kért lakhatása megoldásában az inárcsi önkormányzattól. Az ügyintézőnek nem sikerült azonnal beköltözhető átmeneti otthont biztosítani a vádlott és családja számára. A férfi ezért nyakon szúrta a nőt.