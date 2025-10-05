ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 5. vasárnap Aurél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A győztes Rozs Anna Júlia, Magyarkanizsa versenyzője a 18. Nemzeti Vágta döntője után a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2025. október 5-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Vajdasági hölgy nyerte a 18. Nemzeti Vágtát – képek

Infostart / MTI

A vajdasági Magyarkanizsa lovasa, Rozs Anna Júlia nyerte Vajk nevű lovával a 18. Nemzeti Vágta döntőjét vasárnap, a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban.

A 2025. leggyorsabb lovasa címet elnyerő Rozs Anna Júlia a Nemzeti Vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszablyát, valamint egy herendi Hadik-huszár szobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. A babérkoszorút Nagy István agrárminiszter akasztotta a versenyző nyakába. A döntőben másodikként ért célba Rigó Loretta, Tahitótfalu lovasa. A harmadik helyezett Csiki Laura, Szentkirály versenyzője lett, míg a negyedik helyen Ács versenyzője, Takács Péter végzett.

A nap folyamán lezajlott döntő futamok közül a Kocsitoló versenyben a Készenléti Rendőrség csapata győzött, második helyen az erdélyi Kraszna-Táltos csapat végzett, harmadikként pedig Abony csapata ért célba. A Huszárgyerek Vágta döntőjében Holczer Hanna, Vasad képviseletében aratott győzelmet Young Pie nevű lován Szilvásvárad, Törökszentmiklós és Mátyásföld lovasa előtt.

Szilvásvárad, 2025. október 5. A győztes Rozs Anna Júlia, Magyarkanizsa (k), a második helyezett Rigó Loretta, Tahitótfalu (b) és Csiki Laura, Szentkirály versenyzője (j) a 18. Nemzeti Vágta eredményhirdetésén a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2025. október 5-én. MTI/Bodnár Boglárka
Szilvásvárad, 2025. október 5. A győztes Rozs Anna Júlia, Magyarkanizsa (k), a második helyezett Rigó Loretta, Tahitótfalu (b) és Csiki Laura, Szentkirály versenyzője (j) a 18. Nemzeti Vágta eredményhirdetésén a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2025. október 5-én. MTI/Bodnár Boglárka

A Nemzeti Vágta nemzetközi futamán öt ország lovasai álltak rajthoz. A győzelmet az Egyesült Királyság színeiben Stephen Heeley szerezte meg Maximus nyergében Szlovákia és Magyarország lovasát megelőzve.

A Fogatvágta döntőjében az első helyet a Köncsögi Ménes szerezte meg Nagy Gábor hajtó vezetésével. Második lett a Mátai Ménes Hortobágy fogata, míg harmadikként a Mezőhegyesi Ménes fogata ért célba.

Az első alkalommal megrendezett Hagyományőrző huszárversenyt Félegyházi Botond nyerte Bihari Buda és Major Sándor előtt.

Szilvásvárad, 2025. október 5. A későbbi győztes Félegyházi Botond hagyományörző a Hagyományőrző huszárverseny döntőjén a 18. Nemzeti Vágtán a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2025. október 5-én. MTI/Bodnár Boglárka
Szilvásvárad, 2025. október 5. A későbbi győztes Félegyházi Botond hagyományörző a Hagyományőrző huszárverseny döntőjén a 18. Nemzeti Vágtán a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2025. október 5-én. MTI/Bodnár Boglárka

A Kishuszár Vágtán Vasad lovasa, Rakottyai Judit diadalmaskodott a döntőben, BT Newtown Road nevű lován, megelőzve Törökszentmiklós és Köveskál lovasát.

Pénteken, a gyorsasági szimultán és ügyességi fordulókból álló Nemzetközi Rendőr Lovasversenyen 8 ország lovas rendőrei mérték össze tudásukat. A 26 induló közül a legeredményesebb versenyzőnek a szlovák Marian Zgola bizonyult.

Szotyori Nagy Kristóf versenyigazgató a háromnapos eseményt összegezve kiemelte: a 18. Nemzeti Vágta célja megszületése pillanatától idén elért "nagykorúságáig" változatlan maradt: életre kelteni és modern tartalommal megtölteni a lovas hagyományokat.

Szilvásvárad, 2025. október 5. A drónnal készült képen méneshajtás a 18. Nemzeti Vágtán a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2025. október 5-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Szilvásvárad, 2025. október 5. A drónnal készült képen méneshajtás a 18. Nemzeti Vágtán a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2025. október 5-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Elmondta, a seregszemle – melynek szervezői és résztvevői ezúttal is fokozott figyelmet fordítottak az állatvédelemre –

szellemisége méltón örökíti tovább a magyarság évszázados „lovas nemzet” jelzőjét.

Emlékeztetett: az idei év újdonságaként a huszárságról új versenyszámmal emlékeztek meg, a gyermekeket érintő futamok növekvő népszerűsége pedig a Nemzeti Vágta „motorja és utánpótlásának biztosítéka” – fogalmazott.

Az ünnepélyes díjátadó után méneshajtás zárta a Nemzeti Vágtát, amelynek „történelmi arca” ebben az évben Ráday Pál, a mindössze 18 éves huszár volt, aki az 1848-49-es szabadságharc egyik legvakmerőbb csapatparancsnokaként írta be magát a magyar történelembe.

Szilvásvárad, 2025. október 5. A drónnal készült képen a Fogatvágta döntője a 18. Nemzeti Vágtán a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2025. október 5-én. MTI/Czeglédi Zsolt
Szilvásvárad, 2025. október 5. A drónnal készült képen a Fogatvágta döntője a 18. Nemzeti Vágtán a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban 2025. október 5-én. MTI/Czeglédi Zsolt

Kezdőlap    Kultúra    Vajdasági hölgy nyerte a 18. Nemzeti Vágtát – képek

vajdaság

nemzeti vágta

lovaglás

szilvásvárad

fogathajtás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Etikus hacker: minden korlátozás kijátszható, a teljes tilalom helyett más kell

Etikus hacker: minden korlátozás kijátszható, a teljes tilalom helyett más kell
Egyre több az online bűncselekmény, és ma már a gyerekeket zaklatók is az interneten vadásznak az áldozataikra. Ráadásul a közösségi média után megjelent a mesterséges intelligencia is, ezért a kiberbiztonság minden korábbinál nagyobb kihívást jelent. Legutóbb Görögországban hoztak olyan döntést, hogy a fiatalok számára megtiltják a social media használatát, de Magyarországon is készül egy digitális gyermekvédelmi törvény. Az InfoRádiónak nyilatkozó etikus hacker szerint nem a tiltás a megoldás, hanem a felvilágosítás, a megelőzés és az együttműködés.
Petr Pavel egyelőre nem ad kormányalakítási megbízatást Andrej Babisnak

Petr Pavel egyelőre nem ad kormányalakítási megbízatást Andrej Babisnak

Konzultációs jellegű megbeszélésekről volt szó, még nem jött el az ideje annak, hogy valaki kormányalakítási megbízatást kapjon – jelentette ki Petr Pavel cseh köztársasági elnök, miután vasárnap a prágai Hradzsinban egyenként találkozott a hétvégi képviselőházi, azaz parlamenti alsóházi választásokon legjobban szerepelt öt párt elnökével.
 

Megkezdődött a cseh politikai sakktábla újrarendezése

Így gazdagodnak a cseh pártok a választások után

Andrej Babis: egypárti kormányra törekszem

VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A lengyel határ közelében támadnak az oroszok, kemény harcok zajlanak a fronton - Vasárnapi híreink az ukrajnai háborúról

A lengyel határ közelében támadnak az oroszok, kemény harcok zajlanak a fronton - Vasárnapi híreink az ukrajnai háborúról

Ukrajna az elmúlt napokban több, mélyen az orosz hátországba irányuló támadást hajtott végre – az egyik drón egészen 1700 kilométerre hatolt be Oroszország területére. Tovább javulhatnának az ukránok nagy hatótávolságú képességei, amennyiben az USA elkezd Tomahawk rakétákat szállítani Ukrajnának, de Putyin figyelmeztet, hogy ez az orosz-amerikai kapcsolatok megromlásához vezethet. Közben Lengyelország riasztotta a vadászgépeket vasárnap hajnalban, miután Oroszország légicsapásokat indított Ukrajna ellen a lengyel határhoz közeli Lviv régióban. Az orosz–ukrán háború vasárnapi eseményeit folyamatosan frissítjük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erősödni tudott a héten a pesti tőzsde: íme, ennyivel zárt feljebb a múlt hétnél

Erősödni tudott a héten a pesti tőzsde: íme, ennyivel zárt feljebb a múlt hétnél

Csökkenő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 100 462,96 ponton zárt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says he thinks Gaza hostages will be freed 'very soon'

Trump says he thinks Gaza hostages will be freed 'very soon'

Strikes have continued in Gaza as mediators prepare to head to Egypt for talks starting on Monday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 5. 18:01
Hőség, bombariadó, lezárás: 6,5 millióan söröztek Münchenben
2025. október 5. 16:20
Filmen a legendás magyar fesztiválok – a rendező elárulta a titkot
×
×
×
×