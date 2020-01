Abbahagyja a zenélést a Dschinghis Khan magyar tagja

Az 1969-es Táncdalfesztivált az Egy fiú a házból című slágerrel megnyerő énekes Németországban költözve a Dschinghis Khannal lett sztár, de most, 78 évesen visszavonul. hogy barátaival és testvérével több időt töltsön.

„Most már kiszállok, valamikor abba kell hagyni. Két csodálatos fellépésen vagyok túl a Dschinghis Khannal: decemberben voltunk Moszkvában és Szentpéterváron, most pedig dupla koncertet adtunk az 50+ éves Táncdalfesztiválon. Nem kell megvárni, amíg az ember négykézláb jön le a színpadról" – mondta a Blikknek az egyóttesben Edina Pop néven szereplő énekesnő.

A hazai táncdalsikerek után egy lemezszerződés az NSZK-ba csábította, majd ott is ment férjhez, akinek halála után szállt be a Dschinghis Khanba, a munkába temetkezett, Németországban maradt és koncertezett. Budapestre már csak látogatóba jött haza. Most voszont azt tervezei, hogy hazaköltözik, már selejtezi a dolgait, és hamarosan lakást keres magának Magyarországon.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd