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Nyitókép: Pexels.com

38 fok fölött az Alpokban is

Infostart / MTI

Svájcban pénteken júniusi rekordhőmérsékletet mértek: 38,8 Celsius-fokot Bázelben az egy nappal korábbi 38 fok után.

Svájcban pénteken júniusi rekordhőmérsékletet mértek: 38,8 Celsius-fokot Bázelben az egy nappal korábbi 38 fok után.

„A hőség nem enyhül" – közölte az X közösségi oldalon a MétéoSuisse országos meteorológiai szolgálat, amely hangsúlyozta, hogy a Bázel-Binningenben mért hőmérséklet a valaha mért legmagasabb ezen a településen a mérések kezdete, 1897 óta.

A hőség miatt péntek délután leállították a brenaui atomerőművet - közölte az Axpo energetikai konszern. A leállítással kívánták megakadályozni, hogy a reaktorokat hűtő folyó vize túlmelegedjen.

„Az Aar hőmérséklete tegnap és ma ismét elérte a 25 Celsius-fokot. Semmilyen jelentősebb lehűlés nem várható” – közölte az erőművet működtető vállalat pénteken.

Az Axpo szerint a beznaui erőművet a Szövetségi Energiahivatal (OFEN) engedélye után, a Szövetségei Atomenergia-felügyelettel (IFSN) együttműködve helyezik ismét üzembe.

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