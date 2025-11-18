Újfajta vízumot vezet be az Egyesült Államok, magyaroknak is elérhető lesz

Az elnök a Fehér Házban elmondta, az úgynevezett FIFA útlevél (FIFA Pass) a három észak-amerikai országban rendezett világbajnokságra jegyet váltó szurkolók számára gyorsított vízumeljárást biztosít.

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a fehér házi eseményen hangsúlyozta, hogy az eljárás révén a jegybirtokosok prioritást élveznek a vízum megszerzéséhez szükséges időpontokban. Hozzátette, hogy a világbajnokságra több millió látogatót várnak, aki a helyszínen tervezi megtekinteni a mérkőzéseket.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok külképviseletei felkészülnek a megnövekedett vízumigényre.