Donald Trump amerikai elnök a veteránok napja alkalmából tartott állami ünnepségen az Arlingtoni Nemzeti Sírkertben 2025. november 11-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Aaron Schwartz

Újfajta vízumot vezet be az Egyesült Államok, magyaroknak is elérhető lesz

Infostart / MTI

Különleges vízumot hoz létre a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra utazó szurkolók számára az Egyesült Államok - jelentette be Donald Trump amerikai elnök hétfőn.

Az elnök a Fehér Házban elmondta, az úgynevezett FIFA útlevél (FIFA Pass) a három észak-amerikai országban rendezett világbajnokságra jegyet váltó szurkolók számára gyorsított vízumeljárást biztosít.

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke a fehér házi eseményen hangsúlyozta, hogy az eljárás révén a jegybirtokosok prioritást élveznek a vízum megszerzéséhez szükséges időpontokban. Hozzátette, hogy a világbajnokságra több millió látogatót várnak, aki a helyszínen tervezi megtekinteni a mérkőzéseket.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok külképviseletei felkészülnek a megnövekedett vízumigényre.

