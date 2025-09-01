ARÉNA
2025. szeptember 1. hétfő
barna medve / Large Carpathian brown bear portrait. Wild animal.
Nyitókép: DamianKuzdak/Getty Images

Először harapott, aztán simán kiszedte a motort a sofőr alól a medve – videó

Infostart

Döbbenetes felvétel Romániából.

A romániai Valea lui Stan folyó közelében, a Poenari vár és a Vidraru-gát közötti úton, múlt szombaton történt a szokatlan eset, melyben a sorban álló autók között egy motoroshoz gyalogolt egy medve, majd megharabta a lábszárát. Kérdés, a motoros miért nem hajtott el, talán nem ijedt meg igazán az állattól, amely azonban nem tágított – derül ki a Maszol beszámolójából és a napvilágra került videóból.

A felvételt egy hátrébb várakozó járműből készítették és az látszik rajta, hogy a medve egy dobozt próbál meg lehúzni a motorról, amitől az szinte felborul. A többi közlekedő ekkor már dudálással próbálja elijeszteni az állatot. A férfi elsőre még megtartja a motort, de aztán kénytelen lepattanni róla, mire a jármű felborul, és a medve nekiesik a hátsó csomagtartó dobozból kiguruló dolgoknak. Minden bizonnyal valami élelmet szed ki belőle, amivel aztán visszamászik az erdőt az úttól elválasztó kőfalra.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Sonia Simionov (@soniasimionov) által megosztott bejegyzés

A lap beszámolója szerint egy orvosi csapat azonnal a helyszínre sietett. Az áldozat jobb lábán karcolásos seb keletkezett, de a szükséges ellátás után nem akart kórházba menni.

A Blikk emlékeztet: a 2000 méter fölé emelkedő, látványos szerpentinjéről híres Transzfogarasi út – amely a Fogarasi-havasok szívében köti össze Erdélyt és Havasalföldet – a nyári turistaszezonban különösen forgalmas. Az utat évek óta ellepik a vadon élő medvék, amelyek az autósok, motorosok és gyalogos kirándulók közelébe merészkednek élelem reményében.

Az Infostart is beszámolt arról, hogy ezen az útvonalon nemrég egy 48 éves olasz férfit ölt meg egy anyamedve, miután a férfi a tiltás ellenére etetni és fotózni próbálta az állatot.

