Súlyos veszteség érhette az orosz hadiipart

Meg nem erősített hírek szerint az ukrán hadsereg dróncsapást mért Oroszország első, és máig egyetlen olyan üzemére, ahol optikai kábeleket gyártottak. A Mordvin tagköztársaság fővárosában, Szaranszkban működő üzem egyedüliként látta el az összes orosz hadiipari vállalatot üvegszálas vezetékekkel. Ezeket többek között telekommunikációs rendszerekhez, iránytóegységekhez, vagy éppen huzalvezérlésű drónokhoz használták.

Nyílt forrású felderítési adatok szerint pár napja valóban hatalmas tűz pusztított a szaranszki gyárban. Ezzel egyidőben a régió kormányzója Artyom Zdunov arról számolt be, hogy dróntámadás érte a köztársaság egyik fontos vállalatát. Az orosz védelmi minisztérium pedig azt jelentette, hogy a légvédelem legalább három ukrán drónt lőtt le az orosz föderációhoz tartozó Mordvin tagköztársaság felett.

? The Ukrainian Armed Forces attacked a factory in Mordovia with drones



In Saransk, a state of emergency was declared after a UAV hit the fiber optic factory.



As a result of the attack, the only fiber optic factory in Russia, located in Saransk, was damaged. The company's… pic.twitter.com/zsdMwPwt8Q