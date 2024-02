Összecsaptak a tüntető gazdák a rendőrökkel az EP épülete előtt - képek, videók

Miközben az Európai Unió vezetői az Ukrajnának nyújtandó támogatásról egyeztettek és állapodtak meg, Brüsszel utcáin járműveikkel felvonuló uniós gazdák tüntettek. A hirado.hu helyi források alapján 1000 munkagép jelenlétéről számolt be a Luxembourg és a Schuman téren. A belga fővárosba külföldi demonstrálók is érkeztek, főként olaszok.

Vízágyúval oszlatja a rendőrség az Európai Unió mezőgazdasági politikája ellen tiltakozó belga gazdák tüntetését az Európai Parlament brüsszeli épületénél 2024. február 1-jén, az EU-tagországok állam- és kormányfőinek rendkívüli találkozója idején. MTI/AP/Thomas Padilla

Az uniós csúcs lebonyolítása érdekében az Európai Tanács és az Európai Bizottság környékére a hatóságok nem engedték be a demonstrálókat, azonban az Európai Parlamentet és környékét körülzárták, az EU-s intézménynek helyet biztosító európai negyedben pedig teljesen megbénult a közlekedés.

A brüsszeli város és az Ixelles-i rendőrségi zóna szóvivője szerint

az egész régiót tekintve körülbelül 1300 traktort számoltak.

A gazdák állítólag a Place du Luxembourg téren egy 1871-ben készült történelmi szobrot is szétszereltek és felgyújtottak.

"This is Not the Europe We Want"



Brussels in gridlock today as protesting farmers shut down the city centre right in time for #EUCO



From CAP, Ukraine, and the green transition, many feel the sector a sacrificial lamb to social engineering



More coming w/ @EuroConOfficial

A The Brussels Times arról számolt be, hogy a brüsszeli demonstrációk mellett a belga gazdaszervezetek számos további tüntetést hirdettek meg Belgium-szerte. A vasárnap megkezdett autópálya-blokádok zavarják a forgalmat a belga főútvonalakon. Ezen kívül Belgium több nagyvárosában, Antwerpenben, Gentben és Genkben is tüntetésekre számíthatnak a lakók.

Brussels this morning, EU district completely blockaded by tractors.



@EuroConOfficial

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a Politico beszámolója szerint néhány szót intézett az Európai Tanács épülete előtt tüntető gazdákhoz: Látjuk önöket, halljuk önöket. "Ha azt akarják, hogy hallassák a hangjukat, hallassák azt júniusban is, amikor az európai parlamenti választásokon szavaznak" - írta a Magyar Nemzet. Metsola a cikk szerint úgy fogalmazott, hogy jobban meg kell hallgati a gazdákat a választások kampányidőszakába lépve.

"Nincsenek tekintettel a gazdák érdekeire" Orbán Viktor szerda este érkezett a brüsszeli uniós csúcsra és elment a tüntetések egyik helyszínére is, ahol a sajtónak is nyilatkoztott - erről itt írtunk

Több országban voltak az elmúlt napokban-hetekben gazdatüntetések, így a belga mellett az olasz, a német és a francia termelők is elégedetlenségüknek adtak hangot. Kifogásolják például azt az uniós rendelkezést, amely előírja, hogy a termőföldek négy százalékát bevetetlenül kell hagyni a biológiai sokféleség előmozdítása érdekében. Az olcsó dél-amerikai termékeket beengedő EU-Mercosur egyezmény káros hatását is hangoztatják, mondván, lenne elég termék az unióban, nem kellene az itteni színvonalat meg nem ütő, ám olcsó árut importálni. (Emmanuel Macron francia elnök nemrég arra kérte az Európai Bizottságot, hogy állítsa le a szabadkereskedelmi tárgyalásokat a dél-amerikai országokkal. Szerinte a mostani helyzetben ugyanis lehetetlen lezárni azokat. A bizottság is elismeri, hogy most nincsenek meg a feltételek az egyezséghez, de magáról a célról nem mondanak le - írta a Euronews.) Németországban a gazdák a kormánykoalíció agrárpolitikája, a mezőgazdasági támogatások csökkentése ellen demonstráltak.

Magyarországon az agrártárca és a szakszervezetek emelik fel a hangjukat elsősorban az ukrán termékek vámmentes beáramlása jelentette károkozásra. Az EU ráadásul meghosszabbítaná ezt a kedvezményt Kijev számára, amely terv ismét "kiverte a biztosítékot" itthon.