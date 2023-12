Központi ideológia készülhet Oroszországban

Dmitrij Medvegyev a washingtoni Institute for the Study of War (ISW) szerint hangsúlyozta, hogy a kormánynak az alkotmánymódosításokat nagyon óvatosan kell végrehajtania. Megjegyezte, jelenleg nincs ok arra, hogy egy teljesen új alkotmány létrehozásáról beszéljenek. Arról nem mondott konkrétumokat, hogy mik lennének ezek a „célzott változtatások” - írja a Portfolio.

Az összeállítás szerint az Orosz Nyomozó Bizottság vezetője, Alekszandr Basztrikin november végén fölvetette: Oroszország kodifikálhatna egy állami ideológiát. Ehhez viszont az orosz alkotmány megváltoztatása kellene, ugyanis annak 13. cikkelye kizárja egy állami ideológia létét, és arra kötelezi az orosz államot, hogy ismerje el az ideológiai sokszínűséget.

Az állami Rosszija 1 tévécsatorna vasárnap arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök hamarosan találkozik az alkotmánybíróság bíráival. Elképzelhető, hogy ez alkalomból jelentheti be a Medvegyev által jelzett alkotmánymódosításokat.