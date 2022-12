Szétrobbant egy óriásakvárium, 1500 hal zúdult ki a berlini szállodában

Szétrobbant egy 16 méteres akvárium egy szállodában Berlin belvárosában, Németországban – írja a Deutsche Welle.

A berlini tűzoltóság a Twitteren azt írja, hogy "az akvárium megsérült, szivárog a víz", azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mi okozta a sérülését. A hotel körüli utcákra rendkívül nagy mennyiségű víz ömlött ki a Berlini Közlekedési Információs Központ szerint.

A hvg.hu azt írta, hogy a Radisson Blu szálloda halljában lévő, 16 méter magas és 11,5 méter átmérőjű látványosság

a világ legnagyobb szabadon álló akváriuma.

A látogatók 19 euróért végigsétálhattak az egymillió literes víztartályon, és több mint száz különböző faj 1500 halát csodálhatták meg.

A német lap értesülései szerint az akvárium szétrobbanásáról szóló segélyhívás reggel 6 óra körül érkezett be a hatóságokhoz. Úgy tudják, az összes víz és 1500 hal zúdult le a szálloda harmadik alagsori szintjére, a robbanás nyomása ajtókat és ablakokat is széttört, a törmelék az utcát is ellepték.

Staying in the @Radisson Collection in Berlin, where the huge aquarium (part of @SEALIFEAquarium) has shattered and flooded the hotel lobby. Apparently nobody has been hurt, fingers crossed that is true. I was woken up at 4:30 ish by a rumbling beneath us #berlin #sealife pic.twitter.com/hbRlchp0Zs — Chris Woolley (@ChrisWoolleyy) December 16, 2022