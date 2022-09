Értékes "ajándékot" hagytak hátra a menekülő oroszok

Egy elektronikus hadviselésre tervezettt Boriszoglebszk-2-es harci berendezést hagytak hátra a menekülő orosz katonák a Twitterre felkerült ukrán képek alapján.

Az eszközt 7 éve kezdték sorozatgyártani, az MB-LB harci eszközre lehet felszerelni, feladata pedig az ellenséges rádiókommunikáció zavarása, a GPS-jelek elterelése - olvasható a Portfolio.hu portálon.

Hatákonyságát a cikk szerint jól példázza, hogy léte miatt még a NATO is aggodalmát fejezte ki, mivel képes lehet megzavarni még a legmodernebb repülők rendszereit is.

Hogy mennyi ilyet zsákmányoltak az ukránok, arról pontosat nem tudni.

A szerzemény értékét növeli, hogy a nyugat mostantól sokkal többet fog tudni Moszkva hadviseléséről.

#Ukraine: A very valuable Russian R-934BMV UHF jammer from the Borisoglebsk-2 electronic warfare system was captured by the Ukrainian army in #Kharkiv Oblast. pic.twitter.com/Ab8VTjh1u7 — ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 13, 2022