Lehallgatásbiztos bunker épül az EU vezetőinek

A nyolcmillió euróba kerülő különleges terem építéséről a Vg.hu az EUobserver internetes portál alapján számolt be. A létesítmény 100 személyes lesz, helyet adva az unió 34 vezetőjének. Igaz, ők most még csak 27-en vannak, de a tervezők már gondolnak az EU bővítésére is.

Rajtuk kívül még a tanácsadóik és segítőik férnek ajd el a teremben, amelyet egy NATO által minősített, lehallgatást gátló ketreccel vesznek körül. Nem lesz a teremben internetkapcsolat, de a kommunikáció a külvilággal megoldott lesz.

A védett helyiségbe csak szigorú ellenőrzés után lehet majd belépni, és tilos lesz bármilyen elektronikai eszközt, így laptopot, mobiltelefont vagy okosórát bevinni. Még a hallássegítő készülékeket is kint kell majd hagyni.

A termet minden ülés előtt és után alaposan átvizsgálják, különös tekintettel a dekorációra és az élelmiszerekre.

A 2024-re megépülő, lehallgatásbiztos teremre azért van szükség, mert idén áprilisban már két orosz kémet is lefüleltek Brüsszelben, de a kínai és az izraeli titkosszolgálat is fokozta az EU-val kapcsolatos felderítő tevékenységét.

Nyitókép: Daniel Day/Getty Images