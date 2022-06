Tömegbe hajtott egy autó Berlinben – videó

Gyalogosok közé hajtott egy jármű Berlinben. Az első sajtójelentések szerint egy ember meghalt és nyolcan megsebesültek. A CNN és a The Telegraph legalább 30 sebesültről tud.

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a nagykövetség munkatársai már kapcsolatban vannak a rendőrséggel, egyelőre nincs információjuk arról, hogy lenne magyar érintettje a gázolásnak.

A beszámolók szerint a jármű felhajtott a járdára, elgázolt több embert, aztán visszatért az úttestre, majd nagyjából 100 méter után ismét a járdára hajtott és végül egy parfüméria kirakatát áttörve állt meg.

A BZ című berlini lap szerint a jármű egy Renault kisautó. Vezetőjét őrizetbe vették.

Plenty of the usual trolls trying to claim today's incident in #Berlin is not #terrorism

evidence suggests otherwise so stop trying to downplay the obvious because people are dead and injured and it doesn't help when you want to wait for someone to tell you the obvious pic.twitter.com/dUxZcRYwJB