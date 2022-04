Napi két pohár bor is út lehet a cukorbetegséghez

Rossz hír az édes borok kedvelőinek, hogy egy brit kutatás szerint meglepően nagy mennyiségű cukor bevitelét is jelentheti, ha megisznak egy-két pohárkával: az Alcohol Health Alliance UK azért kampányol, hogy a címkéken feltüntessék a borok kalória- és cukortartalmát annak érdekében, hogy a fogyasztók tisztában legyenek azzal, mit visznek be szervezetükbe – írja a BBC.

A jelenlegi brit ajánlás szerint 30 grammnál több cukrot ne vigyünk be szervezetünkbe, a WHO 2015-ben 50 grammban határozta meg a cukorbetegség, illetve a fogszuvasodás elkerüléséhez a küszöbértéket, hozzátéve, hogy az ideális 25 gramm alatti mennyiség lenne. Ez a cukorbevitel a gyümölcslevek és smoothie-k természetes cukortatalmát is magában foglalja az cukorral ízesített egyéb ételek mellett.

Ezt a mennyiséget mindössze két pohár bor elfogyasztásával is el lehet érni a kutatás eredménye szerint.

Az is kiderült, hogy az alacsonyabb alkoholtartalmú borokban általában több a cukor, így ezek csak látszatra jelentenek jobb megoldást.

Egy tavalyi felmérés szerint a britek 60 százaléka szeretné, ha a borok címkéin szerepelne a kalóriaszám, 50 százalék pedig a cukortartalmat is szívesen olvasná a címkéken. Ezek az adatok a Magyarországon forgalomba kerülő borok címkéin sem találhatók meg.

Ian Gilmore, az Alcohol Health Alliance vezetője szerint abszurd, hogy míg a gyümölcsleves dobozokon az összes ilyen típusú információ megtalálható, addig a széles körű egészségkárosító hatásokkal rendelkező alkoholos italok címkéin szemérmesen hallgatnak ezekről a részletekről.

Magyarországon az alkoholtartalom és az esetleges allergének feltüntetése kötelező a címkéken. A cukortartalmat pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, minőségi pezsgő és illatos szőlőfajtából készült minőségi pezsgő esetében kötelező feltüntetni csak, egyéb esetekben lehetőség mindössze a cukortartalomról történő informálás.

Nyitókép: Boris_Kuznets/Getty Images