Kaiser Ferenc: a városokban iszonyatos a pusztítás, több ezer polgári áldozat lehet

A leghevesebb harcok jelenleg három város birtoklásáért zajlanak, és ez megadja az orosz előrenyomulás fő irányait – mondta érdeklődésünkre Kaiser Ferenc.

Északon a fő célpont a főváros, Kijev, már három oldalról nagyjából körülvették az oroszok, és hasonló a helyzet Harkivnál. Délen a leghevesebb harcok Mariupolért zajlanak, ez a város kulcsfontosságú helyen van, mert a Krímből előretörő orosz erők és a Donyecket, Luhanszkot tartó szeparatisták között helyezkedik el. Ha Mariupolt sikerül biztosítani – és valószínűleg egy-két napon belül a várost birtokba fogják venni az orosz erők, de szórványos ellenállásra, lövöldözésre még akár hetekig lehet számítani –, valószínűleg Odessza lesz a következő célpont, és ha sikerül elfoglalniuk, teljesen elvágják Ukrajnát a Fekete-tengertől – adott jelentés a harci helyzetről a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

A szakértő már most is többezresre becsüli a támadások polgári áldozatainak számát.

"Az, hogy rakéta-sorozatvetőkkel lőnek nagyvárosokat, hogy úgynevezett szóródó vagy fürtös vagy kazettás bombákat dobnak le nagyvárosokra, lakótelepeket lőnek szét, ez mind-mind iszonyatos áldozatokkal jár"

– mondta Kaiser Ferenc, és hozzátette, ezek elsősorban területpusztításra kitalált fegyverek, például rakéta-sorozatvetővel nem lehet pontosan lőni, mert azzal eredetileg nagy területen az ellenség élőerejét és a haditechnikai eszközét pusztítják.

"Amikor ezzel városokat lövök, akkor lényegében százával ölöm és nyomorítom a civileket. Napok óta lövik Kijevet, Harkivot, Mariupolt meg számos másik várost, és napjainkban már azt is nagyon nehéz az oroszoknak mondani, hogy nem támadnak polgári célpontokat, mert

a kamerás telefonok korában az ember felmegy az internetre, és ezrével ömlik rá a borzalom. Döbbenetes képek vannak,

és lehet látni, hogy komplett lakótelepeket érintő iszonyatos pusztításról beszélünk" – mondta az NKE docense.

A szakértő úgy véli, hogy a támadási irányok alapján az oroszoknak talán a fő céljuk az, hogy a Dnyeper vonaláig törjenek előre, mert ott még van jelentős orosz lakosság, bár már nincs többségben. Viszont az oroszul beszélők egy része is ukrán hazafinak vallja magát, tehát nem lesz könnyű a hódítás. A másik cél, hogy valószínűleg az egész Fekete-tengeri partvidék kell Moszkvának, hogy ezzel Ukrajnát szárazföldi bezártságú országgá tegye, megölje a külkereskedelmét, sokkal nehezebbé tegye a gazdaságának a regenerálódását. A nyugati ukrán területekre viszont nem is biztos, hogy be fognak törni az orosz csapatok.

"Meg vagyok róla győződve, az orosz hadműveleti tervekben az szerepelt, hogy eddigre már megvan az a bábkormány, amely azt is legitimálta volna, hogy tulajdonképpen ők hívták be az orosz csapatokat, hogy segítsenek az ukrán népnek. Ilyet most már nagyon nehéz kreálni, az ukránok rettenetesen elszántan védekeznek.

Egész Ukrajna elfoglalására lekerült a napirendről"

– mondta Kaiser Ferenc.

Emiatt úgy gondolja, hogy a magyarlakta Kárpátalját a direkt hadműveletek nem fogják fenyegetni, de a háború gazdasági hatása pusztító lesz, óriási menekülttömeg fog átmenni a területen.

"Jelenleg nem tűnik úgy – tette hozzá –, hogy Moszkva egész Ukrajna elfoglalására törekszik, viszont az jól látható, hogy legalább a felét szeretné elszakítani."

Nyitókép: MTI/AP/Andrew Marienko