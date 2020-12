Rekordot döntött az áldozatok száma Németországban

A Robert Koch közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint az utóbbi 24 órában 487 haláleset történt az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott betegséggel (Covid-19) összefüggésben. Így

már 17 123 áldozata van a járványnak.

Az eddigi rekord 426 volt, az előző héten pénteken, november 27-én jegyezték fel.

Ugyanakkor az új fertőződések száma csökkent. Az RKI-hoz egy nap alatt 17 270 pozitív vírustesztről érkezett jelentés. Ez csaknem tízszázalékos csökkenés az egy héttel korábbi 18 633-hez képest.

Az új esetekkel együtt 1 084 743 ember szervezetében mutatták ki a vírust, amelyet nagyjából kétharmaduk már legyőzött.

A járvány nyár végén kibontakozott második nagy hulláma miatt novemberre új korlátozásokat vezettek be Németországban. A fertőződések számának robbanásszerű növekedése így megállt, de a várt trendforduló nem következett be a hónap végéig. Ezért december 20-ig meghosszabbították a korlátozásokat, és több szabályt meg is szigorítottak. Így például két háztartás tagjai közül az eddigi tíz helyett legfeljebb öt ember találkozhat, leszámítva a 14 éven aluli gyerekeket, a maszkviselés pedig már a munkahelyeken is kötelező, és valamennyi közterületen, ahol hosszabb ideig sok ember van együtt.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Jens Meyer