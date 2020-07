Rengeteg a gócpont, a legnagyobb napi halálozási számot közölte Ausztrália

Ausztrália a legnagyobb napi halálozási számot jelentette vasárnap a járvány kezdete óta, és mind a tíz eset Victoria államban történt, ahol a legsúlyosabb a helyzet az országban.

Több mint száz járványgóc van Victoriában, és a hatóságok nem győzik kinyomozni, hogy a fertőzöttek kivel találkoztak. Az új fertőzéses esetek száma is nagyon nagy az államban, 459-cel a második legnagyobb a járvány kezdete óta. A legtöbb eset - 483 - múlt szerdára virradóan volt. Az utóbbi egy napban végezték el eddig a legtöbb koronavírus-tesztet az államban, 45 ezret.

Ez már a második járványhullám az államban,

és főleg munkahelyi megfertőződések láncolata okozza, illetve nagy az idősotthoni megfertőződések aránya. Victoriában két hete mindenkinek maszkot kell viselnie otthonán kívül, és az államot karanténba zárták Ausztrálián belül.

Mindezzel együtt az országnak eddig sikerült elkerülnie azt a fajta súlyos járványt, amely több országot ér a világon: 14 400 regisztrált fertőzés van eddig, és 155-en haltak meg.

Csaknem ötszáz embert zártak karanténba egy észak-bajorországi gazdaságban, mert járványgócpontot mutattak ki - közölték helyi tisztségviselők.

Eddig 174 aratómunkásnál mutatták ki a fertőzést a Dingolfing-Landau járásban található farmon, őket elkülönítik azoktól, akiknél nem mutatkoznak a Covid-19 betegség tünetei. Az egészségügyi hatóságok külön biztonsági céget bíztak meg azzal, hogy ne engedje senkinek elhagyni a területet.

Olivier Veran francia egészségügyi miniszter bejelentette, hogy ingyenessé és nem vénykötelessé tették mindenki számára a koronavírustesztet, mert a kijárási korlátozások májusi enyhítése után újra elkezdett nőni az új fertőzések száma. Mint mondta, 13 héten át folyamatosan csökkent az új esetek száma, de az utóbbi napokban ismét nőtt, legújabban ezer fölé.

Egyelőre nem tekintik ezt a második hullámnak, de figyelik a helyzet alakulását - tette hozzá.

Az országban eddig több mint 180 ezer fertőzéses esetet regisztráltak, és 30 192 halálos áldozata van a betegségnek.

A járvány gyorsan terjed India egyes részein, az országban eddig csaknem 140 ezer fertőzést regisztráltak, amellett, hogy viszonylag kevés tesztet végeztek el az egészségügyi hatóságok, tehát ennél sokkal több fertőzött lehet a valóságban. Az 1,3 milliárd lakosú ázsiai ország a harmadik a világon, amelyet a leginkább sújt a járvány az Egyesült Államok és Brazília után.

Kína 46 új koronavírus-fertőzést jelentett vasárnap az elmúlt 24 órából, az egy nappal korábbi adat 34 volt. Az új esetek közül 22-t Hszincsiang-Ujgur autonóm körzetben regisztráltak a pekingi egészségügyi minisztérium közlése szerint, és 11 olyan új fertőzött van, aki külföldön járt korábban. Eddig 83 830 fertőzéses esetet regisztráltak a szárazföldi Kínában, amelynek adatai így nem tartalmazzák a hongkongiakat. A halálos áldozatok száma 4634.

Tokióban súlyos a helyzet, vasárnapra virradóan 239 új fertőzést regisztráltak. Ez már a hatodik egymást követő nap, hogy kétszáz fölött van az új esetek száma.

Vietnamot sokáig nagyon megkímélte a járvány, mert gyorsan szigorú távolságtartási szabályokat vezetett be, majd három hónap múltán - miközben már egyetlen fertőzöttet sem találtak a kezdeti 418 után - enyhítettek ezeken. Az ország középső részén található Danang városban azonban újra be kellett most vezetni az intézkedéseket, mert kimutattak két fertőzést. A városba mostantól 14 napig nem utazhat be senki.

A Spanyolországban nyaraló vagy oda készülő brit turistákból dühöt és zavarodottságot váltott ki jelentések szerint, hogy Nagy-Britannia szombat éjféltől 14 napos karantént rendelt el az onnan érkezők számára. A londoni döntés csapás a spanyol idegenforgalmi ágazat számára is, hiszen a korábbi korlátozások után az országnak nagy szüksége van a bevételekre, amelyek rendes időben a GDP 12 százalékát teszik ki.

A felháborodásra reagálva Dominic Raab brit külügyminiszter vasárnap a Sky News hírtévének nyilatkozva kiállt a kormány szombati döntése mellett, amely alig néhány órával később már hatályossá tette az intézkedést. Raab azzal magyarázta a döntést, hogy gyorsan kellett reagálni a spanyolországi járványadatok rosszabbodására, így "nincs miért szabadkozni".

Jonathan Ashwort, az ellenzéki Munkáspárt egészségügyi árnyékminisztere ezt megelőzően kaotikusnak nevezte, ahogy Boris Johnson kormánya meghozza intézkedéseit.

Nyitókép: MTI/EPA/AAP/Dave Hunt