A koronavírus több száz ember életét mentette meg – az utakon

Márciusban a járványügyi korlátozások miatt jelentősen visszaesett a közúti forgalom, ezért elentősen csökkent a balesetek száma is. Az ETSC 25 európai országot vizsgált, közülük 18-ban csökkent a baleseti halálozások száma 2017-2019 átlagához képest, átlagosan 36 százalékkal – írja a napi.hu.

Áprilisban 910 ember vesztette életét az utakon a vizsgált 25 országban, az előző három év áprilisi átlagában ez a szám 1415 volt. Vagyis a vírus 505 ember életét mentette meg. A kedvező tendencia oka, hogy nagy mértékben visszaesett a forgalom.

A forgalom visszaesése azonban jelentősebb volt, mint a baleseti halálozás csökkenése. Ebből pedig arra következtettek, hogy a közlekedési morál romolhatott több országban. Ezt igazolták vissza az út menti sebességmérők adatai is. Például Franciaországban az olyan súlyos gyorshajtások száma, amikor a megengedett sebességet legalább 50 százalékkal túllépik (például 90 helyett 135 kilométer per óra) 16 százalékkal emelkedett. Dániában 10, Észtországban 22 százalékkal nőtt a gyorshajtók száma éves összevetésben. A gyorshajtók száma Magyarországon is emelkedett,.

Néhány érdekesebb ország adata:

Magyarországon 21 ember halt meg áprilisban az utakon szemben az előző évek 41 fős átlagával, ez 49 százalékos csökkenés. Eközben a forgalom 41 százalékkal volt kevesebb. Ugyanakkor a rendőrség leterheltségét és az üres utakat sokan kihasználták, gyorsan hajtottak, nagyobb kockázatokat vállaltak.

A forgalom és ezzel együtt a halálos balesetek száma Olaszországban esett vissza a leginkább. Áprilisban 10 ember vesztette életét az utakon, szemben az előző három év 63-as átlagával. A csökkenés 84 százalékos. A forgalom 80 százalékkal esett vissza.

Spanyolországban a forgalom 75 százalékkal esett vissza, miközben 63 százalékkal halt meg kevesebb ember az utakon, mint a korábbi években. Ez áprilisban 30 főt jelentett, szemben a korábbi 81-gyel. A spanyol külterületi utakon a gyorshajtások száma 39 százalékkal nőtt a sebességmérő kamerák adatai szerint.

Franciaországban 61 százalékkal esett a halálozás áprilisban (267-ről 103-ra), miközben a balesetek száma (a nem halálosoké is) 74 százalékkal csökkent. Jelentősen csökkent a gyalogosok, kerékpárosok, motorosok gázolása és kevesebb 65 évnél idősebb is halt meg az utakon. A franciáknál ugyanakkor jelentősen (16 százalékkal) nőtt a súlyos gyorshajtások száma.

Csehországban áprilisban mindössze 5 százalékkal csökkent a baleseti halálozás, miközben a forgalom 65 százalékkal esett vissza. A negatív csehországi tendenciákat csak súlyosbítja, hogy a lezárás alatt 86 százalékkal több kerékpárost gázoltak halálra, mint a korábbi évek hasonló időszakában, míg a motoroshalálozás 50 százalékkal emelkedett.

Romániában jelentősen, 52 százalékkal esett áprilisban a közúti halálozás, ez 59 embert jelent szemben a korábbi évek 124-es átlagával. A lezárás teljes ideje alatt a csökkenés 39 százalékos volt, míg a súlyos balesetek száma megfeleződött.

Horvátországban 35 százalékkal csökkent a baleseti halálozás (25-ről 16 főre), miközben a forgalom megfeleződött.

