Két szomszédos országban megállt a járvány

Szlovéniában az ismert koronavírus-fertőzöttek száma 1473 maradt, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma eggyel, 109-re nőtt. Ezt megelőzően öt napig senki sem hunyt el a Covid-19 betegség következtében. A diagnosztizált betegek közül mindössze öten vannak kórházban, közülük egyet ápolnak intenzív osztályon.

A szlovén kormány március 12-én hirdetett járványhelyzetet. A Covid-19 megbetegedés terjedésének megakadályozására bevezetett szigorú korlátozásokat fokozatosan, április végén és május elején kezdte feloldani.

Május közepén - elsőként az Európai Unióban - hivatalosan is kihirdette a járvány végét, vasárnaptól pedig "adminisztratív értelemben" is véget ér a koronavírus-járvány. Ez annyit jelent, hogy hatályon kívül kerültek azok a rendelkezések, amelyeket a járvány megfékezésére hozott a kabinet. Továbbra is ajánlott azonban betartani a közösségi távolságtartás szabályait, ott ahol az lehetséges. Ahol nem, ott maszkot kell viselni. Nyilvános rendezvényeket ugyanakkor csak 200 főig lehet rendezni.

Az országban május 18-án indult meg az oktatás az általános iskolák alsó tagozatos diákjai számára, május 25-től pedig a kilencedikesek is visszatérhettek az iskolapadokba. A legújabb rendelet szerint hétfőtől a negyedikesek és ötödikesek, szerdától pedig már hatodikos, hetedikes és nyolcadikosok is járhatnak iskolába.

A szomszédos Horvátországban az elmúlt egy napban senki sem fertőződött meg, és nem regisztráltak új halálesetet az országban, így az ismert koronavírus-fertőzöttek száma 2246, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma 103 maradt. Az első fertőzés három hónappal ezelőtti megjelenése óta 2077 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. A diagnosztizált betegek közül 22-en vannak kórházban, közülük négyen lélegeztetőgépen.

A válságstáb további enyhítéseket jelentett be: engedélyezik zárt térben a 350 fős, nyitott térben pedig az 1000 fős rendezvényeket.

Bár Zágráb hivatalosan még nem hirdette ki a járvány végét, április végétől és május elejétől - szigorú óvintézkedések mellett - fokozatosan feloldotta a korlátozásokat, és újraindította a gazdaságot, majd múlt csütörtökön teljesen megnyitotta határait több uniós ország, köztük Magyarország előtt is.

Nyitókép: A koronavírus-járvány elleni védekezésre fordított egészségügyi felszerelések beszerzése miatt korrupcióval vádolt Janez Jansa szlovén miniszterelnök és kormánya ellen tüntetnek a ljubljanai kormányépület előtt 2020. április 27-én. (MTI/EPA/Ziga Zivulovic Jr.)