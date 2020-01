Koronavírus: már Angliában a járvány, egyre több a halott

Nagy-Britanniában is megjelent az új koronavírus okozta betegség. A brit egészségügyi tárca tájékoztatása szerint a két beteg ugyanannak a családnak a tagja. A közlemény, amelyet az angliai tiszti főorvos, Chris Whitty nevében adott ki a minisztérium, nem tér ki arra, hogy brit állampolgárokról van-e szó, és arra sem, hogy jártak-e a járvány gócpontjának tekintett kínai Hupej tartományban. Azt sem említi, hogy a két beteg Anglián belül hol tartózkodik.

Chris Whitty, aki egyben a brit kormány egészségügyi főtanácsadója is, a múlt héten az addigi „nagyon alacsony” fokozatról „alacsony” – vagyis eggyel magasabb – szintre módosította a brit lakosság fertőződési kockázatára érvényes útmutatást. Matt Hancock brit egészségügyi miniszter az intézkedés után, a londoni alsóházban tartott soron kívüli tájékoztatásában elmondta: ez azt jelenti, hogy

megnőtt a valószínűsége az új koronavírus okozta betegség megjelenésének az Egyesült Királyságban.

Whitty professzor pénteki közleménye szerint az Angliában azonosított két beteget a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) részesíti szakorvosi ellátásban, és a brit hatóságok kipróbált járványmegelőző eljárásokat foganatosítottak a vírus további terjedésének megakadályozására. Az angliai tiszti főorvos szerint az NHS rendkívül jól felkészült a járványos betegségek kezelésére, és máris megkezdődött annak felderítése, hogy a két beteg érintkezett-e másokkal fertőződésük után.

Briteket menekítettek ki Száztíz embert, köztük 83 brit állampolgárt hozott ki a brit kormány Vuhanból a járvány gócpontjának számító közép-kínai városból – jelentették be pénteken Londonban. A gépet, amely pénteken magyar idő szerint 14 órakor érkezik Londonba, a külügyminisztérium bérelte. Az utasszállító ezt követően Spanyolországba indul, hogy eljuttassa a többi, az Európai Unió tagállamaiból származó utast. A Kínából visszatérő brit állampolgárokat 14 napra karanténba zárják. A bérelt repülőgépnek eredetileg csütörtökön reggel kellett volna elindulnia Vuhanból 210 emberrel a fedélzetén, de nem kapta meg időben az ehhez szükséges engedélyeket a kínai hatóságoktól. Egyelőre nem tisztázott, hogy mi volt a késés oka, valamint annak, hogy végül kevesebb utas utazott el.

A brit külügyminisztérium a héten eltanácsolta a kínai utazásoktól a brit állampolgárokat az új koronavírus-járvány miatt. A tárca Kínára vonatkozó módosított hivatalos utazási tanácsadásában azt kéri, hogy a britek egyáltalán ne keressék fel Hupej tartományt, ahonnan a járvány terjedni kezdett. A minisztérium javasolja egyben, hogy azok a britek, akik már ebben az országrészben tartózkodnak, távozzanak onnan, ha erre van módjuk. A felhívás arra is inti a briteket, hogy Kína többi országrészébe se utazzanak, ha ez nem feltétlenül szükséges.

Közben a CNN azt írja, Németország megerősítette az ötödik vuhani koronavírus-esetet Bajorország déli tartományában. A férfi ugyanannál a vállalatnál dolgozik, ahol a másik négy beteg, akik eredetileg egy kínai kolléganőjüktől – aki időközben már visszatért Sanghajba – kaphatták el a betegséget.

Róma is lépett

A következő hat hónapra a legmagasabb szintű egészségügyi készültséget léptette életbe az olasz kormány azt követően, hogy két, Rómában tartózkodó kínai turista koronavírus-fertőzöttnek bizonyult. Roberto Speranza egészségügyi miniszter a római kormány ülése után bejelentette, hogy 5 millió eurós alapot különítettek el a legsürgősebb intézkedésekre.

Hangsúlyozta, hogy a vészhelyzet a legmagasabb szintű egészségügyi készültséget jelenti. Legutóbb ezt 2003-ban vezették be Olaszországban az akkori SARS-járvány idején.

Az olasz egészségügyi hatóságok a két első olaszországi fertőzöttre is hivatkoztak. A kínai házaspárt a fertőző betegségekre szakosodott római Spallanzani kórházban ápolják. Állapotuk kielégítő a pénteki orvosi jelentés szerint. A 66, illetve 67 éves férj és feleség január 23-án érkezett Vuhanból a milánói Malpensa repülőtérre, ahonnan egy kínai turistacsoporttal több város érintésével jutottak el Rómába. A csoportban ők voltak az egyedüliek, akik az új koronavírus gócpontjának tartott kínai térségből érkeztek. Rómában a belvárosban, egy Colosseumhoz közeli hotelben szálltak meg. Szerdán lázas tünetekkel szállították őket a Spallanzani kórházba. A kórházban leállították a betegfogadást. Szállodai szobájukat először lezárták és fertőtlenítették. A szálloda vezetője úgy nyilatkozott, senki más nem mutat tüneteket, a hotel jelenleg is tele van többségében kínai vendéggel.

Lépett a Budapest Airport

Felfüggeszti a Shanghai Airlines két budapesti járatát – közölte a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője pénteken a Facebook-oldalán. A Budapest Airport tájékoztatása szerint a Sanghajból Hszian, illetve Csengtu érintésével közlekedő két járat közlekedtetését függeszti fel a légitársaság, ami heti három járat kiesését jelenti. A Sanghaj–Hszian–Budapest járat február 6. és március 26., a Sanghaj–Csengtu–Budapest járat pedig február 4. és március 28. között nem közlekedik. A közvetlen, heti négyszer közlekedő Sanghaj-Budapest járatot a változás nem érinti.

A koronavírus okozta járványra hivatkozva közben egyre több nemzetközi utazási korlátozást léptetnek életbe az országok.

Oroszország és Mongólia lezárta határát Kínával, hogy elejét vegye a koronavírus terjedésének. Észak-Korea is lezárta az összes repülőterét és vasúthálózatát a Kínából érkezők előtt, illetve Pakisztán is elrendelte légterének lezárását a Kínába induló és onnan érkező járatok előtt. A Fülöp-szigetekhez tartozó Samal szigete csütörtökön már nemcsak a kínai turistákat tiltotta ki, hanem azokat is, akik olyan országból érkeztek, ahol felütötte fejét a vírus.

Olaszország és Izrael is úgy döntött elővigyázatosságból, hogy átmenetelig nem engedik be a Kínából érkező repülőgépeket.

Mintegy 15 légitársaság, köztük az Air France, a British Airways és a Lufthansa, törölte a Kínába tervezett járatait.

Vietnám azt követően, hogy az országban három embernél megerősítették az új koronavírusos fertőzést, ideiglenes jelleggel felfüggesztette a turistavízumok kiadását kínai utazóknak. A kormány egyben felszólította állampolgárait, hogy ne utazzanak a kínai határtérségbe, az utazási irodákat pedig arra kérték, függesszék fel Kína fertőzött régióban induló járataikat.

Dél-Koreában négy újabb embernél állapították meg az új koronavírus fertőzést, az országban már 11 fertőzött embert tartanak nyilván. Pénteken több száz dél-koreai állampolgár utazott vissza hazájába Kínából. A 368 embert két létesítménybe szállították, Aszan és Csincshon településre, a fővárostól, Szöultól 80 kilométerre délre.

Nem akarnak Kínába repülni

Washington és Tokió is magas szintű riasztás léptetett életbe, és arra figyelmeztette állampolgárait, hogy ne utazzanak Kínába. Az Egyesült Államokban a pilóták és légi utaskísérők ráadásul az követelik, hogy állítsák le a Kínába irányuló járatokat. Az American Airlines légitársaság alkalmazottai pert készülnek indítani az azonnali tilalom bevezetése érdekében.

Japánban pedig bejelentették, már 14 ember esetében megerősítették, hogy megfertőződött az új koronavírussal. A 14-ből ketten az első bérelt japán géppel érkeztek vissza hazájukba, és akkor nem észlelték náluk a fertőzés jeleit. Az NHK japán televízió beszámolója szerint a kimenekítendő japán állampolgárokért küldött harmadik gépről két utast egészségügyi intézményekbe szállították, míg ugyanezen a járaton többen rosszul lettek.

Csehország pénteken az összes repülőterére kiterjesztette a prágai légikikötőben már vasárnap bevezetett, koronavírussal kapcsolatos óvintézkedéseket. Szúrópróbaszerűen ellenőrzik az országba érkező utasokat, nem mutatnak-e a kínai eredetű koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket. Ugyanakkor minden repülőtéren információs pontokat létesítettek, és táblákat helyeztek el, amelyek csehül és világnyelveken részletesen tájékoztatják az utasokat, hogyan kell eljárniuk, ha gyanús tüneteket észlelnek magukon.

Soha ennyien nem haltak meg egy nap alatt

A koronavírus okozta tüdőgyulladásos megbetegedések túlnyomó része Kínában fordult elő eddig: mintegy 10 ezren fertőződtek meg, és a legújabb adatok szerint 213-an haltak meg a vírus miatt, szinte valamennyien a járvány gócpontjának számító közép-kínai Hupej tartományban. Világszerte több mint száz fertőzést fedeztek fel csaknem húsz további országban.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi közegészségügyi vészhelyzetté nyilvánította csütörtökön az új koronavírus által Kínából indult járványt. Ugyanakkor a szervezet hangsúlyozta, hogy nem ajánlja kereskedelmi és utazási korlátozások bevezetését, mert várhatóan nem lennének hatékonyak, viszont zavart okoznának a szükséges segélyek célba juttatásában és az érintett országok gazdaságában.

A koronavírussal kapcsolatban bővebben ITT olvashastnak.

Nyitókép: Forrás: MTI/EPA/IVDC