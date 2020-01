Sokkoló videó Vuhanból – halott fekszik az üres utcán

Arcmaszkot viselő halott férfi fekszik a járdán egy bezárt üzlet előtt, körülötte védőfelszerelésben lévő egészségügyi személyzet várja, hogy a holttestet elszállítsák. A máskor forgalmas utca teljesen kihalt, csak egy biciklis tűnik fel – az ipari központban 11 millió ember van karantén alatt a járvány miatt. Az AFP képei foglalják össze legjobban azt a tragédiát, ami Vuhanban zajlik.

„Ez szörnyű, rengetegen meghalnak ezekben a napokban” – mondta a francia hírügynökség munkatársának a kerékpáros nő a holttest közelében.

Azt nem tudni, hogy a 60 év körüli férfi pontosan miben halt meg, de vélhetően a koronavírus egyik áldozata. A legfrissebb adatok szerint már 213-an haltak meg és több ezren fertőződtek meg a Vuhanból kiinduló betegségben. Kínán kívül a járványnak nem volt halálos áldozata, de húsznál több országban már száznál is több beteget tartanak nyilván.

