Gálik Zoltán: kétségbeesett próbálkozás ez Theresa Maytől

Kétségbeesett próbálkozás ez a brit miniszterelnöktől, hiszen háromszor visszautasította már a brit parlament ezt a javaslatot, amit Theresa May az Európai Unióval kötött, és ami a kilépés feltétele lenne - mondta Gálik Zoltán arra reagálva, hogy a miniszterelnök kedden azt mondta, a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) törvénybe foglalását célzó tervezet lehetővé teszi az alsóházi képviselőknek, hogy szavazzanak egy újabb népszavazás lehetőségéről is.

A brit kormányfő most megpróbálja a tervezetet negyedszer is bevinni június elején a parlament elé úgy, hogy kiegészítené két fontos elemmel.

Egyrészt lehetőséget adna egy újabb népszavazásra, másrészt belengette, hogy egy vámunióféleség mégis a javaslatok között maradna

- mondta Gálik Zoltán, aki szerint már az is kérdéses, a képviselők elfogadják, hogy egyáltalán vitázzanak a tervezetről, annak pedig, hogy az végig is menjen a parlamenten, a szakértő szerint még kisebb a valószínűsége. Ha még azt is figyelembe vesszük, hogy október 31-ig a népszavazást meg is kellene tartani, akkor lehet látni, hogy az idő is nagyon kevés erre - hívta fel a figyelmet a Budapesti Corvinus Egyetem docense.

Azt, hogy a brit kormányfő most törvényben rögzíttetné a kilépés feltételrendszerét, Gálik Zoltán olyan új tárgyalási technikának nevezte, amivel Theresa May megpróbálja végigvinni a brit törvényhozáson a javaslatot, hiszen eddig mindig önálló javaslatként vitte be az uniós megállapodást, most pedig a kilépési törvény részeként vinné be azt, és a népszavazás lehetőségét is hozzátenné ehhez a törvényhez.

Theresa May Gálik Zoltán szerint ettől azt reméli, hogy ha a népszavazás lehetősége megmarad, akkor a képviselők nagyobb számban szavazzák majd meg a javaslatot. Az azóta eltelt órák fejleményei ugyanakkor a szakértő szerint azt mutatják, hogy a képviselők inkább elfordultak a tervezettől.

Ha a törvény nem tud keresztülmenni a parlamenten, akkor szinte egészen biztos, hogy rögtön vezetőváltás lenne az Egyesült Királyságban.

Boris Johnson korábbi külügyminiszter és korábban London főpolgármestere az egyik legnagyobb szószólója annak, hogy nem szabad a Brüsszellel kötött megállapodást elfogadni, és akár megállapodás nélkül kellene kilépni az Európai Unióból - emlékeztetett Gálik Zoltán, aki szerint az is lehet, hogy választások lennének. Hozzátette: az utóbbi hetek pártpreferencia átstruktúrálódása azt mutatja, hogy bármi előfordulhat, hiszen a Nigel Farage vezette Brexit Párt támogatottsága jelenleg 30 százalékos. Igaz, hogy ez a szám az Európai Parlamenti választásokra érvényes, de elképzelhető, hogy a választók elfordulnának a konzervatívoktól. A nagy kérdés az, hogy a kiábrándultak átmennének-e a Brexit Párthoz teljes egészében, vagy inkább a Munkáspárt nyerne velük - mondta Gálik Zoltán.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall