A királynő is jóváhagyta: nem lehet alku nélküli brexit

A brit parlament hétfőn este elfogadta azt a munkáspárti és konzervatív képviselők által benyújtott javaslatot, hogy kizárják az úgynevezett „alku nélküli brexit” lehetőségét.

Nem sokkal később jött a királynői jóváhagyás és így a javaslat törvényerőre emelkedett.

Mindez azt jelenti, hogy Theresa May kormányfőnek mindenképp a pénteken lejáró brexithatáridő meghosszabbítását kell kérnie az európai uniós tagállamoktól. Az új brit törvény nem zárja ki a no-deal brexit lehetőségét, mert az uniós tagállamok – vagy egy részük - elutasíthatja a hosszabbítást és ennek nyomán Nagy-Britannia pénteken még így is „kieshet” az unióból.

A hosszabbításhoz a 27 tagállam egyhangú igenjére van szükség és előfordulhat, hogy ők nem May június 30-n lejáró menetrendjére bólintanak rá, hanem inkább egy éves időszakot kényszerítenek Londonra, hogy a britek eldönthessék, hogyan akarnak kilépni.

Közben Theresa May miniszterelnök utasítására kedden összeülnek a konzervatív kormány és az ellenzéki Munkáspárt miniszterei hogy megpróbáljanak alkut kötni a brit kilépés után időkről, pontosabban arról, milyen viszonyban legyen a szigetország az EU-val.

A munkáspártiak ragaszkodnak ahhoz, hogy fenn kell tartani a határokon történő vámellenőrzést szükségtelenné tévő, de a szabványok betartását vizsgáló vámuniót.

Ha ezt megkapják, akkor a parlamentben megszavazzák May és az EU rendezett válásról szóló egyezményét. Így jöhet a gyors kiválás okozta gazdasági sokkot elkerülő„rendezett brexit”, egy átmeneti időszakkal, amelynek során London és Brüsszel kereskedelmi egyezményt köthet.

May közben a szerdai rendkívüli EU-csúcs előtt kedden Berlinbe és Párizsba utazik.

A cél: megdolgozni Merkel kancellárt és Macron elnököt, támogassák a brexithatáridő rövid meghosszabbítását. Más vezetőkel telefonon beszél. Egyikük, Marc Rutte, holland miniszterelnök, azt mondta: nem akar alku-nélküli brexitet, de hosszabbítás esetén garanciákat akar, hogy Nagy-Britannia „őszintén együttműködik” és nem próbálja belülről bomlasztani az uniót. Ezt sürgette ugyanis a Twitteren Jacob Rees-Mogg, a konzervatív, brexitpárti képviselők csoportjának vezéralakja.

Brüsszel főtárgyalója, Michel Barnier pedig még az esti parlamenti voks előtt figyelmeztetett: ha Nagy-Britannia rendezetlen módon lépne ki az unióból, akkor Brüsszel addig nem lesz hajlandó vele kereskedelmi tárgyalásokat folytatni, amíg London nem ad garanciát az ír határ szabad átjárhatóságára, az EU-s állampolgárok jogaira és a „válás” kapcsán kialkudott brit „lelépési pénzre”, amit az Uniós kasszába kell befizetnie.

Our cross party Bill now has Royal Assent. Parliament has voted tonight against the damage & chaos that No Deal would cause for jobs, manufacturing, medicine supplies, policing & security. pic.twitter.com/WNn1TazsJw