Fordulat Utrechtben: több helyen is lövöldöztek

Noha a kezdeti gyanút, miszerint a hétfő délelőtti utrechti lövöldözésnek több helyszíne is volt, elvetették, a holland terrorelhárítási hivatal, illetve vezetője, Pieter-Jaap Aalbersberg kora délután mégis bejelentette:

Hétfő reggel 10.45-kor nyitott tüzet egy férfi a forgalmas téren haladó villamoson utazó emberekre, a pánikba esett utasok a villamos ablakait kirugdosva menekültek a szerelvényből, egy nő holttestét a villamos mellett találták meg.

Szemtanúk egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tettek a sajtónak az elkövetők számáról. Van aki egy ember három lövéséről beszélt, volt, aki négy, célirányosan menekülő férfit látott.

Az biztos, hogy

ám az egyik szemtanú azt mondta, a Kanaleneiland bevásárlóközpont felé szaladt az egyik ember, aki benne lehetett az akcióban - őt nagy erőkkel vették üldözőbe a rendőrök. A közelben egy mobilozó felvételt készített arról, ahogy a rendőrök földre terítenek valakit, ezt a jelenetet azonban kora délutánig nem kommentálta a rendőrség.

A hivatalos verzió szerint "az elkövető" - a pontos megfogalmazás szerint: "legalább egy" - szabadlábon van. Egy piros Renault Clióval távozhatott a környékről, ezért a német-holland határt erőteljesen figyelik.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k