"Célpont bemérve" - videón az új-zélandi terrorista elfogása

Miközben folyamatosan törlik a világhálóról azokat a felvételeket, amelyek az új-zélandi terrortámadást örökítették meg - egy 18 éves fiatal ellen már vádat is emeltek, miután képet posztolt a szörnyűségről "célpont bemérve" kísérőszöveggel -, feltöltötték a YouTube-ra azt a jelenetsort, amikor a rendőrség elkapja a 50 halálos áldozattal járó cselekmény gyanúsítottját, a 28 éves ausztrál Brenton Tarantot. Csak erős idegzetűeknek szóló képsorok.

Azóta már elő is vezették a korábban fitneszoktatóként dolgozó férfit - ekkor hallgatta végig a vádat -, akinek április 5-én kell bíróság elé állnia. Saját magát fogja védeni.

Az új-zélandi kormányfő a péntek délutáni terrortámadás után kevéssel bejelentette, hogy szigorítják a fegyvertartási törvényt, hétfőn a kormány már elvi megállapodásra is jutott a módosításról, amit napokon belül nyilvánosságra hoznak. Első lépésben

azt kérik a lakosságtól, adják le fegyvereiket a rendőrségen. Becslések szerint az ország 5 milliós lakosságának csaknem egyharmada rendelkezik fegyverrel.

A mészárlás gyanúsítottjának egyébként

volt fegyverviselési engedélye,

és a terrorcselekményhez használt fegyvereihez is "fehéren" jutott hozzá, vagyis a rendőrség által is ellenőrzött elektronikus úton.

Az ausztrál kormány a terrortámadásra reagálva arról döntött, mintegy 11 milliárd forintnyi ausztrál dollár támogatást nyújt az országban lévő vallási helyek biztonságának növeléséhez. A pénzből elsősorban az egyházi iskolák, imahelyek és vallási gyülekezetek részesülnek. Ebből biztonsági megfigyelő kamerákat telepítenek, forgalomkorlátozó oszlopokat, kerítéseket emelnek, biztonsági és hangosbeszélő rendszereket telepítenek.

A fehér felsőbbrendűség eszmét hirdető férfi pénteken két mecsetben ötven imádkozó muszlimmal végzett, ötvenet pedig megsebesített. Tettét élőben közvetítette az interneten, és

a cselekmény előtt üzent a kormánynak is, hogy valamire készül. A rendvédelmi erőknek 9 percük lett volna intézkedni.

Az ügyön - többek közt azon kérdésen is, hogy tehettek-e volna valamit a támadás megelőzéséért - 250 rendőr dolgozik. Két part menti városban már házkutatást is tartottak. Tarantról az is kiderült, hogy szimpatizált a 2011-es norvégiai terrortámadás elkövetőjével, Anders Brejvikkel. A férfi családja együttműködik a hatóságokkal.

Nyitókép: MTI/EPA/Mick Tsikas