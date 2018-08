Késes támadás Párizs mellett

Két ember meghalt, egy súlyosan megsebesült, amikor késsel támadt járókelőkre egy férfi egy Párizshoz közeli településen, a támadót a rendőrök agyonlőtték.

ISIS claims knife attack near #Paris that kills 2 https://t.co/0pE6HEtMJ3 #Trappes pic.twitter.com/GNvIXw9AiI

A BFM francia hírtelevízió úgy tudja, hogy a férfi a támadás közben arabul azt kiáltotta: "Allahu akbar" (Allah hatalmas). Az gyilkosság a Versailles-tól nyugatra fekvő, a párizsi agglomeráció egyik szegénynegyedének számító Trappes településen történt.

A támadó egy bódéban eltorlaszolta magát, a rohamrendőrséget kellett bevetni - mondta el egy rendőri illetékes, aki arról egyelőre nem tudott nyilatkozni, hogy terrorcselekmény történt-e.

#Paris Islamic terror: one dead and two seriously wounded in knife attack in #Trappeshttps://t.co/ynKZH6Y5UQ pic.twitter.com/CWsvSXXJRP