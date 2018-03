Reggeltől folytatódnak a szlovák kormány jövőjét érintő tárgyalások. A Híd döntésére – vagyis hogy előrehozott parlamenti választások legyenek, különben a párt kilép a koalícióból – tegnap nem érkezett válasz a koalíciós partnerek, a Smer és a Szlovák Nemzeti Párt részéről. A válság megoldásának több lehetséges változatáról is szó esett.

A szlovák koalíciós pártok tegnapi egész napos egyeztetései után egyelőre csak annyit tudni, hogy a Szlovák Nemzeti Párt csak akkor kíván tárgyalni az előrehozott választásokról, ha ellehetetlenül a kormánykoalíció működése, illetve annyit, hogy

felmerült Robert Fico kormányfő leváltása is.

Egyes körökben már az a találgatás is elhangzott, hogy Peter Pellegrini kormányfőhelyettes léphetne a helyére. Robert Fico nem kommentálta az eseményeket. Bugár Béla, a Híd elnöke elmondta, ha szükséges, akár egy hétig, vagy akár éjszaka is folytatják a tárgyalásokat. Egyelőre a kormányhivatal szóvivője, Beatrice Szabóová sem árult el többet, csupán annyit mondott: amint kiderülnek a tárgyalások eredményei, máris tájékoztatják róla a sajtót.

Az ellenzéki Szabadság és Szolidaritás szerdán délelőtt bejelentette, együttműködési szerződést kötne az ellenzéki és a parlamenten kívüli pártokkal.

Richard Sulík pártelnök azt mondta, az ellenzéki pártok egyetértenek abban, hogy az előrehozott választások jelentenek megoldást a politikai helyzetre. „Felkészültünk arra, hogy felelősséget vállaljunk Szlovákia iránt. Átgondolt reformokat és hagyományosan a legjobb programot készítettük elő“ – mondta Sulík. A szerződésben leszögeznék, hogy

az együttműködő pártok nem lépnek egyezségre a Smerrel és egymásra sem támadnak, de harcolni fognak a korrupció ellen.

Már a Smer volt alelnöke, a két héttel ezelőtt a kulturális miniszteri posztról lemondott Marek Maďarič is úgy látja, a kormányválságra az egyetlen megoldás az előrehozott választás. „Azok után, hogy lényegében minden párt elmondta véleményét, hogy támogatják az előrehozott parlamenti választásokat, úgy tűnik, a Smernek sem marad más lehetősége, mint csatlakozni hozzájuk, ugyanis az előrehozott választások mindenképpen megvalósulnak, a kérdés csak az, hogy mikor. Ebben a pártoknak kell megegyezniük“ – fejtette ki Marek Maďarič.

Jaroslav Paška, a nemzetiek alelnöke szerint a párt akár a legkésőbbi nyári időpontra is fel tudna készülni, de elképzelhetőnek tartja azt is, hogy egy időben tartsák meg a novemberi önkormányzati választásokkal. Andrej Kiska államfő is ezt javasolja.

Amíg a kormányt legkevesebb 76 parlamenti képviselő támogatja, továbbra is folytathatja a munkát.

Közben elkészült a múlt héten Szlovákiában járt európai parlamenti képviselők jelentése. A hattagú delegáció 39 oldalon taglalja, mit tapasztalt a március 8-án és 9-én tett látogatás során, amelyre a Ján Kuciak újságíró és jegyese meggyilkolása után kialakult belpolitikai helyzet miatt került sor. A jelentés szerint Szlovákiában nagyon alacsony a lakosság intézményekbe vetett bizalma, főleg a bűnüldözői szervek felé. Az európai parlamenti képviselők által megfogalmazottak szerint érezhető a politikai befolyásoltság is, amely nehezítheti a független vizsgálatok lebonyolítását.