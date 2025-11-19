Nagyot variál idén a lakosság az állampapírpiacon a szakértő szerint

A múlt héten összesen 78 milliárd forintért vettek állampapírt a magyar befektetők, ami átlagosnak tekinthető összeg az utóbbi időszakban, de év elején ennél magasabb összegeket is láttunk, különösen akkor, amikor nagyon nagy állampapír-kifizetések voltak; főként az inflációkövető állampapírokból áramlott ki akár több százmilliárd forint is egyetlen hét leforgása alatt.

Süle-Szigeti-Bulcsú, a Portfolio elemzője az InfoRádióban szokásosnak nevezte, hogy a Fix Magyar Állampapír viszi a prímet, több mint fele a heti értékesítésnek ilyen. Második helyen újabban a Magyar Állampapír Plusz szerepel, ami az év első részében még nem volt egy különösebben népszerű, de októberben egy nagyszabású átalakítás jött létre a lakossági állampapírpiacon, és az ÁKK gyakorlatilag helyzetbe hozta a fix kamatozású papírokat, a FixMÁP mellett a Magyar Állampapír Pluszt is,

kicsit megemelték a kamatát, most 6,5 százalékos induló kamatozást kínál, a befektetők pedig „értenek a szóból, és reagálnak ezekre a kamatemelésekre,

úgyhogy egyre többen vesznek Magyar Állampapír Pluszt” – fogalmazott az elemző.

A sor végén újabban a PMÁP szerepel, illetve a Bónusz Magyar Állampapír az utolsó előtti, ezeket már szinte „senki” sem vásárolja, mindössze 3 milliárd forint áramlott együttesen ebbe a két papírba a múlt heti 78 milliárdból.

Az október végi éves állományi adatokból az elemző szerint elég jól látszik, hogy idén a prémium papírokból folyamatos tőkekiáramlás mutatkozott, és ez október hónapban sem volt másként, hiába volt elsöprő népszerűségű korábban, a csúcsán több mint 7000 milliárd forint volt ebben az egyetlen papírtípusban.

Hangsúlyozta, a Prémium Magyar Állampapír sajátossága, hogy inflációkövető kamatozású, tehát amikor az infláció magas, akkor magas a kamata, de most viszonylag moderált inflációs környezetben, amit jelenleg élünk, vannak nála jóval kedvezőbb kamatozású befektetések is.

Összességében a lakossági állampapírok teljes állománya nagyjából 11 ezer milliárd forintra tehető, ami körülbelül összemérhető a bankbetétek volumenével, tehát nagyon népszerű befektetésről van szó.

„Ebből a 11 ezer milliárd forintból, ami új vásárlásként idén valósult meg, az majdnem 5000 milliárd. Tehát azt mondhatjuk, hogy ami most megvan a lakossági befektetők számláin mint forintos lakossági állampapír, az csaknem 40 százalékban idei vásárlás eredménye, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy korábban nem állampapírban voltak a pénzek, hiszen azt is megtehetik a befektetők, hogy egy meglévő állampapírjukat eladják, és akár egyetlen tranzakción belül rögtön le is cserélik egy új típusú állampapírra, de ez is új vásárlásnak számít a statisztika szerint” – tisztázta. Vagyis: 10 forintból közel 5 forint új vásárlás eredménye idén.