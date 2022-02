500-600 ezret is hazavihetnek a jó szakmunkások

„Egy jó burkoló vagy szobafestő akár 500-600 ezer forintot is megkeres havonta” – erősítette meg a VG-nek egy hidegburkolásban jártas, budapesti székhellyel rendelkező építőipari vállalkozó. A gazdasági lap annak járt utána, hogy mi igaz abból a hírből, ami szerint ma már félmillió forintot is tisztán hazavihetnek a szakmunkások.

Mint megtudták, a munkaerőhiány miatt egyre kevésbé érezhető a fizetések közti különbség a vidék–főváros viszonylatban, ma már Budapesten kívül is egyre nehezebb olyan szakembert találni, aki lényegesen olcsóbban dolgozna. Beszéltek olyan vállalkozóval, aki ugyan fővárosi székhellyel rendelkezik, de néhány éve leköltözött a Velencei-tó mellé, és a környéken vállal munkát. Ő arról számolt be a VG-nek, hogy pesti árakkal dolgoznak, sőt egyes munkákért akár többet is elkérhetnek.

Ugyanakkor hiába a versenyképes bérezés, a lapnak nyilatkozó, egyedül dolgozó vállalkozó szerint rengeteg a megbízhatatlan szakember az ágazatban, emiatt egyre gyakoribb, hogy a rátermettebbek maguk végzik el szinte a teljes felújítást, kezdve a villanyszereléstől a burkolási munkálatokon át a szobafestésig. Ez viszont azzal jár, hogy jelentős rezsiköltségek terhelik, de még ezzel együtt is úgy számol, hogy havonta 500-600 ezer forintot megkereshet tisztán. Ehhez azonban az is kell, hogy folyamatosan, akár hétvégéken is dolgozzon. Ilyenkor nem a fizikai munkavégzés, hanem a tervezés tölti ki az ideje nagy részét.

Azt viszont a VG által megszólaltatott vállalkozók eltérően látják azt, hogy mennyire van még jelen a feketefoglalkoztatás az építőiparban.

